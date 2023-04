Esonero già annunciato: il nuovo allenatore è Ruben Amorim

Ruben Amorim è l’allenatore rivelazione della stagione e firma per la big dopo l’esonero. Il tecnico portoghese dello Sporting Lisbona ha cambiato volto ai biancoverdi e sta raggingengo risultati molto importanti. Attualmente si sta giocando la qualificazione in semifinale di Europa League contro la Juventus e tutto si deciderà giovedì prossimo. l’andata se l’è aggiudicata la squadra bianconera di Allegri con l’1-0 all’Allianz Stadium.

Il futuro di Ruben Amorim è tutto da scrivere. I suoi miglioramenti da allenatore sono sotto gli occhi di tutti e ora potrebbe firmare per il top club europeo. È considerato uno degli allenatori più promettenti d’Europa e può salire subito di categoria.

Futuro Ruben Amorim: firma dopo l’esonero

L’esonero nel top club è stato già annunciato. La società ora si sta giocando gli ultimi mesi da protagonista assoluto sia in Champions Legue che in campionato ma il futuro è tutto da scrivere. La soluzione principale da adottare, come già ampiamente annunciato, è il cambio in panchina.

Ruben Amorim ha il futuro già assicurato: diventare l’allenatore di un top club. Il tecnico dello Sporting Lisbona è considerato uno dei migliori allenatori emergenti.

Il Chelsea ha scelto Ruben Amorim per la panchina. Dopo l’esonero di Graham Potter si sta cercando l’innesto di un allenatore giovane ma pronto ad iniziare un nuovo progetto e il portoghese sembra perfetto.

Chelsea su Ruben Amorim alla fine della stagione: le ultime

Il Chelsea sta pensando a Ruben Amorim per il futuro. L’allenatore dello Sporting Lisbona sta dimostrando una grande filosofia di gioco con il club biancoverde e nel suo futuro potrebbe firmare per i Blues. A fine stagione il club londinese dovrà tirare le somme per capire come ripartire dopo la grande delusione di questa stagione.

Tuchel prima e Potter poi non sono riusciti a dare al Chelsea la giusta accelerata al club, nonostante un mercato faraonico in estate e a gennaio. I Blues dalla prossima stagione potrebbero non partecipare alle competizioni europee per la classifica horror di questa stagione e vogliono partire con un nuovo progetto.

Secondo quanto riferisce il The Guardian, Ruben Amorim al Chelsea è un’opportunità possibile. Il futuro della squadra inglese si deciderà solo alla fine della stagione ma il nome del portoghese è balzato in cima alla lista.

Amorim e non solo: la lista del Chelsea

Ruben Amorim è il futuro del Chelsea? Il giovane allenatore portoghese è al centro di numerose voci di mercato e ora anche i Blues stanno pensando a lui. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e anche in questo caso il club londinese dovrebbe acquistarlo dallo Sporting Lisbona.

Sulla lista del Chelsea ci sono anche Luis Enrique, Marcelo Gallardo e Julian Nagelsmann che potrebbero prendere il posto di Frank Lampard, attuale allenatore dei Blues.