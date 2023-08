Colpo del PSG: ufficiale l’acquisto dal Barcellona

Un gran colpo quello che il Paris Saint-Germain mette a segno e regala al nuovo tecnico: ecco chi arriva da Barcellona.

Dall’incertezza al nome che porta nuove speranze ai tifosi del PSG. Il club francese ha scelto un allenatore di spessore come Luis Enrique per provare di nuovo a vincere in Europa oltre che in Francia. I parigini hanno appena perso Leo Messi e rischiano di veder partire Kylian Mbappé nella stessa sessione di mercato, ma non è detto che questo possa essere un male per il club.

Probabile che all’allenatore spagnolo non piaccia lavorare con troppe primedonne e certamente non si direbbe che il Paris Saint-Germain non abbia speso per dargli una squadra super al suo primo anno. Diversi gli acquisti di livello già completati, Luis Enrique sarà sicuramente soddisfatto. Anche se magari poter allenare Messi non gli sarebbe dispiaciuto.

Colpo PSG dal Barcellona: è preso

Sarà interessante vedere gli sviluppi e la crescita di Manuel Ugarte, ma sono arrivati anche nomi ‘sicuri’ come quelli di Marco Asensio, Milan Skriniar e Lucas Hernandez. Certo non gli ultimi della lista sul panorama mondiale. E da poco, i Rouge-et-Bleu hanno annunciato anche un altro arrivo di spessore anche se per adesso il suo non è un nome altisonante come i primi.

Arriva a parametro zero infatti, il classe 2001, Arnau Tenas. Il portiere dell’Under 21 spagnola si era liberato da poco da un altro grande club, il Barcellona ed ora sceglie la Ligue 1. Probabile che grazie alle sue abilità e la sua età il portiere sia stato già cercato da diverse compagini anche in patria, ma la sua scelta è ricaduta su uno dei club più accreditati alla vittoria della Champions League.

Per adesso però Tenas sarebbe il terzo portiere a Parigi, visto che oltre a Gigio Donnarumma c’è ancora Keylor Navas. Molto probabile che i francesi si siano voluti coprire visti gli sfortunati eventi che hanno messo fuori gioco, si spera per poco ancora, il ventinovenne Sergio Rico, ma non è detto che Tenas resti in tribuna ancora a lungo.

Navas ha ormai 36 anni ed il club parigino potrebbe non puntarci più. Nello scorso campionato infatti, il costaricano ha passato mezza stagione in prestito al Nottingham Forrest e non è escluso che anche stavolta si possa trovare una soluzione simile con qualche club in cerca di portieri. In quel caso, il nuovo arrivato si giocherebbe un posto alle spalle di Donnarumma con il trentaduenne Letellier.