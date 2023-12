Countdown per l’esonero di Pioli: il nome del traghettatore

Il Milan non sta rispettando le aspettative di inizio stagione e il colpevole principale è Stefano Pioli che ora va verso l’esonero.

I rossoneri si sono fermati ancora in campionato, perdendo uno scontro diretto delicatissimo ai fini della classifica. La squadra di Stefano Pioli non sembra più rispondere ai comandi dell’allenatore e sembra estremamente lontana dalla convinzione e dal bel gioco che ruisciva ad esprimere fino alla passata stagione. La dirigenza ha sempre dato fiducia al tecnico ma ora è arrivato un momento decisivo della stagione in cui bisogna prendere decisioni importanti.

Il futuro del Milan si decide nelle prossime ore. Ci sono delle situazioni da resettare e risolvere perché continuando in questo modo si rischia di non raggiungere gli obiettivi.

Milan in crisi: Pioli il colpevole, a rischio esonero

Il Milan non riesce a risollevarsi definitivamente in questa stagione e rischia di continuare con gli alti e bassi che hanno caratterizzato tutte le partite giocate fino ad ora. La sconfitta contro l’Atalanta ha causato un altro momento di crisi profonda il cui colpevole principale è Stefano Pioli che non riesce a trovare la strada giusta da far percorrere ai suoi calciatori.

Dopo lo Scudetto si pensava a un netto miglioramento ma già dalla passata stagione ci sono state delle difficoltà che in quest’annata stanno diventando praticamente impossibili da gestire.

Secondo le ultime notizie, il Milan sta valutando attentamente l’esonero di Stefano Pioli.

Esonero Pioli: ultimatum all’allenatore

Il Milan di Pioli deve tornare a brillare e deve farlo subito. Mercoledì ci sarà la partita più importante della stagione, quella che decreterà il cammino dei rossoneri in Champions League. In caso di eliminazione la crisi toccherebbe il fondo e andranno prese decisioni importanti.

Secondo quanto riferisce il giornalista Franco Ordine, esperto di Milan, la partita di mercoledì sarà l’ultimatum per Pioli. Sulle pagine de Il Giornale si legge che giovedì ci sarà un confronto diretto tra la dirigenza del Milan e lo staff tecnico del club, con Pioli in prima fila.

Tutto o molto dipenderà dal futuro in Champions League. E se mercoledì sarà decretata l’eliminazione del club dalla competizione europea, l’addio del tecnico emiliano pare scontato.

Esonero Pioli, idea Abate come traghettatore fino a fine stagione

L’esonero di Pioli aprirebbe un nuovo squarcio in casa Milan. Al momento sulla “piazza” non sono disponibili molti allenatori capaci di saper gestire un club come quello rossonero e per questo la dirigenza potrebbe pensare alla soluzione interna.

Ignazio Abate con la Primavera sta mettendo in mostra ottime qualità e potrebbe essere lui il traghettatore della squadra fino al termine della stagione. Dopodiché si andrà a puntare un nuovo allenatore che possa aprire un nuovo ciclo al Milan.