L’Inter taglia fuori Zielinski, ha un altro accordo in Italia

Arriva la conferma riguardo quella che sembra essere la decisione da parte dell’Inter di andare a sacrificare altri giocatori per migliorare la rosa e ora anche Zielinski è pronto a cambiare squadra.

Il club nerazzurro vuole dare una svolta al progetto dopo un anno deludente e con Chivu in panchina si stanno prendendo decisioni molto importanti e forti per provare a cambiare tanto e dare una sterzata positiva in vista della nuova annata. Occhio quindi a quelli che saranno i sacrifici da parte dell’Inter che ora è pronta a salutare anche Piotr Zielinski. Arrivano novità molto importanti che riguardano questa scelta che è stata presa e ora può cambiare tutto.

La decisione dell’Inter è stata presa, con il suo nuovo allenatore anche che non sembra voler puntare su Zielinski. Una possibile rottura immediata dopo soltanto una stagione che può andare a sancire la rottura tra il centrocampista polacco ex Napoli e il suo nuovo club con cui non è mai entrato in piena sintonia.

Adesso ci sono aggiornamenti che riguardano proprio questo possibile colpo di scena perché c’è la volontà da parte di Zielinski di trovare maggiore minutaggio ed essere messo da parte in un progetto non porterà a nulla, soprattutto in vista dei suoi ultimi anni di carriera da calciatore al top della forma. Ora con l’Inter è rottura e il centrocampista dovrà trovarsi una nuova sistemazione.

Calciomercato Inter: cambia il futuro di Zielinski, resta in Italia

Possibile ribaltone quindi in casa Inter con Zielinski che può essere venduto e fatto fuori dal progetto per dare spazio a dei nuovi calciatori in quella zona di campo. Sono diverse le opzioni che ora si aprono per il centrocampista polacco che può cambiare davvero tutto.

A confermare tutto è La Gazzetta dello Sport che, oltre ad analizzare la questione Asllani che ora sembra stia diventando un vero problema per l’Inter, analizza quello che può essere un altro colpo di scena. Perché pare che ci siano delle importanti novità che possono portare all’addio a sorpresa di Zielinski dall’Inter.

L’Inter vuole vendere Asllani e anche Zielinski per rivoluzionare completamente il centrocampo. I due profili non rientrano nei piani di società e allenatore che hanno quindi preso questa forte decisione in comune.

Adesso anche Zielinski può lasciare l’Inter e occhio ad un possibile nuovo accordo in Serie A. Il calciatore polacco piace da diversi anni a Milan e Juventus.