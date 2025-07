“Donnarumma torna in Italia”, si taglia lo stipendio: dove giocherà

Gianluigi Donnarumma è pronto a tornare in Serie A dopo la grande avventura al PSG: ora è arrivato un grande annuncio.

Il portiere italiano è il più forte al mondo in questo momento storico e lo ha ampiamente dimostrato nell’ultima stagione a PSG. Ha vinto tutti i trofei possibili, meno che Mondiale per Club, e dopo aver vinto ogni titolo possibile, Donnarumma e il PSG possono dirsi addio: non è arrivato il rinnovo del contratto, non ci sono notizie positive in questo senso e quindi l’addio è quasi una certezza.

Il futuro di Donnarumma sta cambiando velocemente nelle ultime ore: c’è di nuovo l’opzione Serie A che si riapre e che potrebbe essere estremamente interessante in vista del futuro.

Futuro Donnarumma: può tornare davvero in Serie A

Il nome di Donnarumma è diventato sempre più importante per il calcio. Ha scritto pagine di storia a Parigi e con l’Italia, ha vinto tantissimi trofei fino a questo momento e può fare sempre meglio, quindi il suo nome è centralissimo nelle idee delle big. Gigio è uno dei profili più seguiti da tutti i top club che cercano un portiere di spessore.

Le grandi partite e parate di Donnarumma negli ultimi anni sono state di altissimo livello, sempre costanti e in netto miglioramento, per questo motivo ora è uno dei calciatori più amati anche dai tifosi del PSG che, però, potrebbero dover accettare il suo addio a breve.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Donnarumma è tutto ancora da scrivere ma già lontano dal PSG: e c’è chi lo vede bene di nuovo in Serie A.

“Donnarumma alla Juventus”: l’annuncio dell’ex bianconero

Donnarumma è uno dei nomi più attenzionati nell’ambito del calciomercato estivo. Non ha firmato il rinnovo di contratto con il PSG, non si è trovato l’accordo con il club perché l’offerta arrivata non raggiungeva le cifre desiderate dal calciatore italiano.

“Donnarumma è un portiere da Juventus“, ha detto Claudio Gentile ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore bianconero ha riferito che il portierone italiano sarebbe perfetto per le dinamiche di gioco della Juve e che sarebbe un colpo d’oro per il club.

Il futuro di Donnarumma può essere alla Juventus. Anche in passato se ne è parlato costantemente, spesso con accostamenti che sembravano doversi e potersi chiudere da un momento all’altro, senza mai arrivare però alla conclusione.

Donnarumma si libera a zero? Le ultime

Il contratto di Donnarumma con il Paris Saint-Germain scade nel 2026. Il portierone italiano non ha trovato l’accordo e potrebbe decidere di restare ancora in Francia per un’altra stagione, fino alla scadenza del contratto, per decidere poi dopo il suo futuro.

La Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo per lui se dovesse andare via a zero, e quindi solo quando Di Gregorio avrà giocato due stagioni e potrà essere ceduto a cifre importanti.