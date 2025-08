Kim si taglia lo stipendio: così si chiude per il ritorno in Serie A

Il calciomercato in Serie A torna a vedere tra i protagonisti Kim Min-Jae, dopo la sua esperienza al Napoli e quella vissuta al Bayern.

Non è in Arabia Saudita che si vedrà il futuro del sudcoreano, calciatore che piace ai club della Saudi Pro League, ma che vorrebbe vivere un’esperienza in pieno stile Napoli quando, nel giro di pochissimo tempo, è diventato l’idolo di una piazza intera.

La tifoseria del Napoli ha dato a Kim tutto quello che non è riuscito a trovare al Bayern Monaco, club col quale non è mai davvero scoppiata la scintilla. Tant’è che, a distanza di due anni e tornando in Serie A, dove tutto è cominciato ad altissimi livelli per lui, si rivedrebbe Kim. Anche se da rivale Scudetto per il Napoli che dovrà difendere il titolo ottenuto con Antonio Conte in panchina, che pure l’avrebbe voluto se gli azzurri non avessero messo le mani su Sam Beukema.

Calciomercato: Kim di nuovo in Serie A, taglio allo stipendio

Solo di fronte alla decurtazione dello stipendio, Kim Min-Jae può separarsi dal Bayern Monaco per far rientro in Serie A. Lo rivelano da Kicker, direttamente dalla Germania, dove svelano che il tempo per il sudcoreano in Bundesliga pare ormai finito.

Dopo due anni e con tutte altre intenzioni per le scelte in difesa, Vincent Kompany libererebbe così il proprio difensore centrale, che vorrà giocare in un top club d’Europa. E in Italia c’è un club tra tutti che potrebbe fare al caso dell’ex Napoli.

Prima ancora che finisse al Napoli, l’Inter seguiva dal Fenerbahce il difensore centrale che poi ha scritto per sempre la storia del club azzurro. E a distanza di tempo, Kim Min-Jae potrebbe arrivare all’Inter, finendo al centro della difesa di Chivu che, in un lungo tira e molla, sta rischiando di veder “sfumato” il colpo Leoni. E un colpo non escluderebbe, in ogni caso, l’altro.

Le cifre del colpo Kim: così può arrivare all’Inter

Dovesse scegliere l’Inter di puntare forte su Kim, magari potrebbe provare a mettere in piedi uno scambio alla pari e che porta Bisseck al Bayern. Altrimenti si ricaverà dalla cessione di Pavard o dello stesso Bisseck, altrove, per prendere il centrale coreano.

Il Bayern ha calato le sue pretese economiche e così sarà anche per l’ingaggio del giocatore. Tagliandosi gran parte dell’ingaggio e permettendo all’Inter o a chi lo prenderà di assicurarselo per 35-40 milioni di euro sul cartellino, oltre ai 6 milioni di stipendio annuale, la possibilità di rivedere Kim in Serie A è concreta. Anche se con tradimento al Napoli.