Rai, clamorosa decisione su Adani: accadrà nella finale tra Argentina e Francia

La Rai ha preso la sua decisione per la finale del Mondiale in Qatar, tra Argentina e Francia, e c’entra anche Lele Adani. Scelta clamorosa.

Amato, discusso, qualcuno lo idolatra. Raccoglie critiche ed elogi, questo in ogni caso in un certo senso sarà ricordato come il Mondiale di Daniele ‘Lele’ Adani. Senza la nazionale di Roberto Mancini, rimasta a casa a causa dei rigori sbagliati da Jorginho e dalla partita persa con la Macedonia del Nord, è stato l’ex calciatore di Fiorentine e Inter (tra le tante) a salire in cattedra.

Commento tecnico a tinta albiceleste. Non ha mai nascosto la sua simpatia per Leo Messi e la sua nazionale, ma anche tutte le altre sudamericane. Più in generale però è il suo stile ad essere salito alla ribalta delle cronache sportive. Arrivato fino in Argentina, dopo la rete del Diez al Messico nella seconda partita del girone, dopo l’incredibile sconfitta con l’Arabia Saudita all’esordio.

Uno stile tutto suo, ridondante, invadente. Lontanissimo dallo stile Rai, che invece il suo ‘compagno di viaggio’ Stefano Bizzotto incarna perfettamente. Ma la coppia però ha funzionato benissimo, in un gioco di alter tra i due, che ha accompagnato gli spettatori italiani, orfani del campionato, fino alla semifinale Mondiale.

Un ex Rai difende ed esalta Lele Adani

Eppure per Lele Adani non ci sono soltanto critiche. C’è anche chi lo apprezza, chi lo difende e anzi esalta il suo stile, le sue parole e il suo contributo alla telecronaca di Stefano Bizzotto. È stato Gianni Cerquetti ad incensarlo e difenderlo sui social, sul suo profilo Twitter. E proprio dal mondo dei social sono arrivate le critiche più pesanti per l’ex calciatore.

L’avventura di Qatar 2022 però per Lele Adani non si concluderà nel migliore dei modi. non sarà in cabina di commento nell’ultima partita dei Mondiali. Salterà la finale tra Argentina e Francia e non potrà raccontare l’ultima partita di Messi e compagni che cercando di strappare la Coppa del Mondo a Mbappe e Giroud, i grandi favoriti fin dall’inizio del torneo.

La decisione della Rai è arrivata: l’ex calciatore di Inter e Brescia, infatti, commenterà la finalina per il terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco, sempre insieme con Stefano Bizzotto. Partita che si giocherà sabato prossimo, mentre la finale è programma domenica.

La telecronaca del match che assegnerà il titolo sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. La coppia ‘titolare’ che accompagna anche la Nazionale di Roberto Mancini, sia nelle gare ufficiali dell’Italia, che nelle amichevoli. Il tutto per una questione di gerarchie: ricordiamo che la coppia Rimedio-Di Gennaro fu costretta a rinunciare alla finalissima degli Europei tra Italia ed Inghilterra a causa di una positività al Covid-19 proprio di Rimedio. Al loro posto subentrarono Stefano Bizzotto e Katia Serra.

Argentina: talismano Adani e la Francia spera

A tutto questo poi si aggiunge anche una curiosa statistica che forse oltreoceano speravano di non sentire. Dato che in questo Mondiale Lele Adani ha saltato una sola partita dell’Argentina al commento tecnico. Quella persa 2-1 contro l’Arabia Saudita, come detto all’esordio in Qatar. Poi per la nazionale di Scaloni sono arrivate solo vittorie. Un vero e proprio talismano il ‘caudillo di San Martino in Rio‘ per Messi e compagni. Non un buon auspicio quindi. In ogni caso Lele seguirà la partita e la vivrà a modo suo, pronto ad emozionarsi ed esaltarsi per ogni giocata del ‘Diez’.