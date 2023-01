Serie A: colpo Mondiale, arriva En-Nesyri

Nonostante un Mondiale da protagonista, En-Nesyri in questa sessione di calciomercato dovrebbe lasciare il Siviglia e la Serie A è pronta ad approfittarne.

Dopo un Mondiale da protagonista, il 2023 a En-Nesyri dovrebbe regalare una nuova squadra visto che il Siviglia non ha nessuna intenzione di confermarlo in rosa.

Calciomercato invernale che potrebbe regalare a En-Nesyri il trasferimento in Serie A. Sono diversi, infatti, i club che lo hanno messo nel mirino, ma in particolare due potrebbero approfittare di questa situazione per regalarselo. Si tratta sicuramente di una grande occasione in particolare per due squadre che sono alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del diretto interessato.

Calciomercato: colpo Mondiale in Serie A, ecco con chi firma En-Nesyri

En-Nesyri e il Siviglia sono ormai ai ferri corti. Nonostante un ottimo Mondiale e prestazioni importanti, l’attaccante marocchino non sembra essere destinato a proseguire con il club andaluso e in questo momento sono aperte tutte le possibilità e i prossimi giorni saranno sicuramente decisivi.

Roma e Lazio potrebbero approfittare di questa situazione per piazzare un colpo importante come En-Nesyri durante il calciomercato invernale. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un calciatore con queste caratteristiche e sicuramente la sua esperienza è destinata ad aiutare i tecnici a raggiungere i rispettivi obiettivi. Molto comunque dipenderà anche dalla volontà del marocchino e da eventuali aperture che ci saranno da parte degli andalusi.

E in questo caso possiamo avere un vantaggio da parte dei biancocelesti. L’interesse degli spagnoli per Luis Alberto non è un mistero e nelle prossime settimane potrebbe prendere piede l’ipotesi di uno scambio considerando anche l’importanza dei giocatori oltre che due ingaggi pesanti. Le riflessioni sono in corso e presto saranno sciolti tutti i dubbi per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione.

Come detto in precedenza, il futuro è assolutamente da segnare e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ultime En-Nesyri: la volontà del calciatore

La Serie A rappresenta una possibilità di En-Nesyri in questo calciomercato invernale e il calciatore deve iniziare a ragionare su questa ipotesi. La volontà del marocchino è sicuramente decisiva e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione e capire se ci sono realmente le possibilità di vedere il calciatore nel nostro campionato.

Sicuramente per lui è una possibilità da sfruttare, ma resta da capire se alla fine le condizioni per una tra Roma e Lazio saranno quelle utili per arrivare alla fumata bianca. In caso contrario sembra essere molto difficile immaginare un suo arrivo in Italia.