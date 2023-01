Inter: prendono Dumfries, si chiude con uno scambio

L’Inter durante il calciomercato invernale potrebbe dire addio a Denzel Dumfries. E l’ipotesi che sta prendendo piede è quella di uno scambio.

L’Inter guarda con attenzione alla sessione invernale e ci potrebbe essere una operazione che sicuramente si candida ad essere fondamentale per il futuro del club oltre naturalmente che per le richieste di Inzaghi.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la cessione di Dumfries in una delle prossime sessione di calciomercato è ormai decisa e alla fine si potrebbe chiudere con uno scambio. La trattativa è destinata a concludersi in davvero poco tempo anche se prima bisogna convincere i nerazzurri a lasciar partire il calciatore già durante gennaio.

Calciomercato Inter: addio Dumfries, si chiude con uno scambio

Il futuro di Dumfries sembra essere ormai deciso. Nonostante Inzaghi punti molto sul calciatore, i nerazzurri sono ormai certi di doversi privare del proprio esterno per cercare di salvaguardare i conti e, di conseguenza, poter mantenere in rosa altri big importanti anche in ottica futura.

E Dumfries continua ad essere il principale obiettivo di calciomercato del Chelsea, pronto a mettere sul piatto uno scambio per convincere l’Inter a lasciarlo partire. I Blues hanno voglia di arrivare al giocatore da subito e potrebbero proporre ai nerazzurri anche il cartellino di Lukaku per abbassare le pretese economiche. Una offerta sicuramente importante e destinata a far vacillare i vertici del club milanese.

I ragionamenti comunque sono in corso e nessuna decisione definitiva sarà presa prima della Supercoppa. Dopo il ritorno da Riad, Marotta sarà chiamato a sciogliere i dubbi sull’olandese e anche valutare il possibile sostituto. L’intenzione dei nerazzurri, al momento, è quella di utilizzare la stessa strategia di Hakimi: cessione entro la primavera per inserirla nel bilancio del 30 giugno. Ma resta da capire la volontà anche del Chelsea di sborsare i soldi subito (magari anche con uno sconto per Lukaku) e poi aspettare l’estate per averlo.

Ultime Dumfries: Inter a caccia del sostituto

Inutile dire che la partenza di Dumfries già in questa sessione di calciomercato costringerà i nerazzurri a pescare un sostituto. L’obiettivo numero uno come ben sappiamo è Singo del Torino, ma si continua a guardare con attenzione anche in casa Roma per cercare di strappare magari Karsdorp.

Sono tutti ragionamenti in corso, ma i discorsi entreranno nel vivo solamente dopo il passaggio della Supercoppa. Per questo motivo per il momento non avremo particolari novità, ma il quadro più chiaro della situazione ci sarà dalla seconda metà di gennaio. Ma una cosa è certa: i nerazzurri hanno intenzione di cedere Dumfries per provare a tenere altri big e salvaguardare i conti.