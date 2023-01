Calciomercato: via Cuadrado, subito il sostituto

Si muove sul calciomercato la Juventus che sarebbe già pronta a trovare il sostituto di Juan Cuadrado: cresce l’interesse per due profili.

Sono ore concitate in casa Juventus, dopo la batosta nell’ultima giornata di campionato contro il Napoli. La dirigenza cerca colpi di mercato che possano rendere possibile la rincorsa scudetto.

Il calciomercato di riparazione entra nel vivo, con la Juventus pronta a trovare il sostituto di Cuadrado. La compagine bianconera, infatti, sembra sempre più pronta ad investire sul mercato per cercare di ricucire il gap di 10 punti sul Napoli capolista. Come se non bastasse i partenopei hanno inflitto alla Vecchia Signora una lezione di calcio durante l’ultimo scontro diretto, uscendo dal campo del Maradona con un netto 5-1.

Calciomercato Juventus, via Cuadrado: due i nomi per sostituirlo

Prima della sonora sconfitta sul campo del Napoli, la Juve non aveva in programma dei grandi investimenti. Dopo la sfida del Maradona, la dirigenza ha capito che serve un cambio di rotta. Infatti i dirigenti della Juventus stanno studiando diverse soluzioni durante questa sessione di Calciomercato.

Ovviamente l’obiettivo di mercato è trovare un sostituto di Juan Cuadrado. Il terzino colombiano, infatti, è nella fase calante della sua carriera e non può garantire più un certo tipo di prestazioni al tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Alla Continassa quindi si studiano due soluzioni plausibili per garantire un futuro luminoso.

Il direttore sportivo bianconero Cherubini è quindi tornato a sondare diverse piste per la fascia destra. In questa sessione di calciomercato sono due i nomi che potrebbero arrivare alla Continassa: Joakim Mæhle dell’Atalanta e il giovane Fresneda del Real Valladolid. Trattative entrambe complicate, ma necessarie per Max Allegri che ha finito le idee per trovare un giusto equilibrio in mezzo al campo.

La Juventus in queste ore quindi valuta sul mercato i profili di Joakim Maehle e Fresneda. Ma i bianconeri devono anche badare al mercato in uscita. Infatti tra i calciatori più richiesti troviamo certamente il giovane Matias Soulé, con la Juventus che ha dovuto dire ‘No’ a diverse offerte. In uscita anche Luca Pellegrini, in prestito all’Eintracht Francoforte e richiesto dalla Lazio per la prossima stagione. Infine la Cremonese ha bussato alla porta bianconera per Iling, con la dirigenza che sta valutando se mandarlo in prestito.