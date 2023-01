Milan: sta firmando Mudryk, annuncio imminente

Clamorosa indiscrezione sul futuro di Mudryk: obiettivo di diverse squadre tra cui il Milan: il giocatore sta firmando e l’annuncio è imminente.

Il calciomercato estivo deve ancora entrare nel vivo, ma le notizie sono ancora diverse e una big sembra aver essere entrata nella sfida per il campione ucraino e l’annuncio sembra essere davvero ad un passo oltre che imminente.

Stando alle ultime indiscrezioni, una big si è inserita su Mudryk, anche obiettivo di calciomercato del Milan, ed è pronta a chiudere il colpo in davvero poco tempo. Si tratta naturalmente di una opzione da non sottovalutare considerando che il club ha deciso di volare in Polonia per provare a convincere il diretto interessato ad accettare questo progetto.

Calciomercato: prendono Mudryk, ecco con chi firma

Il destino di Mudryk sembra essere ormai segnato e non sembra essere all’Arsenal. Il talento ucraino doveva vestire la maglia del club londinese, ma nelle ultime ore si è inserito con forza una big e la concorrenza è pronta ad essere sbaragliata. Naturalmente l’ultima parola spetterà al giocatore, chiamato a decidere se sposare questo progetto oppure cambiare la propria destinazione.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Chelsea ha deciso di inserirsi nella corsa di calciomercato tra Milan e Arsenal per assicurarsi Mudryk. Si tratta di una opzione che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore considerando anche il fatto che i londinesi sono volati in Polonia per strappare il sì del calciatore e anticipare la concorrenza.

Il cammino, come spiegato in più di un’occasione, non è dei più semplici e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. L’Arsenal sembra essere ancora un po’ in vantaggio in questa corsa, ma tutto può succedere e non possiamo escludere nessuna ipotesi almeno fino a quando non si ha una ufficialità. Una cosa però è certa: il destino dell’ucraino sembra essere in Inghilterra e il Milan è ormai tagliato da questa corsa.

Ultime Milan: Mudryk sempre più lontano

Il Milan sembra essere sempre più lontano da Mudryk nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri sicuramente in passato hanno cercato di arrivare all’ucraino per dare al proprio tecnico un giocatore di livello, ma il prezzo non ha consentito al club allenato da Pioli a mettere nero su bianco questa trattativa ed ora da Londra sono sicuramente in vantaggio.

L’Arsenal, come detto in più di un’occasione, sembrava essere in prima fila, ma il Chelsea un po’ a sorpresa ha rotto gli indugi ed è pronto a regalarsi un colpo importanti. Naturalmente l’ultima parola spetterà direttamente all’ucraino e vedremo Mudryk che scelta farà in questo senso.