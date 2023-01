Serie A: arriva dal Liverpool, firma subito

La Serie A potrebbe accogliere un giocatore dal Liverpool in questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime notizie.

La sessione invernale è pronta ad entrare nel vivo e potrebbe regalare molte sorprese per quanto riguarda le nostre squadre. Le idee sono molte e proprio negli ultimi giorni sono destinate a trasformarsi in trattative importanti per consentire ai tecnici di avere a disposizioni rinforzi di qualità.

E la nostra Serie A proprio in questa sessione di calciomercato potrebbe accogliere un giocatore dal Liverpool. Secondo quanto riferito dal Mirror, il club inglese ha aperto ad una sua partenza immediata per tesserare un nuovo calciatore e a questo punto non possiamo escludere un tentativo di una big italiana considerando la necessità di rinforzi in quel ruolo.

Calciomercato: colpo dal Liverpool, arriva subito

Il Liverpool si candida ad essere una squadra molto interessante per i club italiani considerando la vera e propria rivoluzione che ci sarà nel giro di poco tempo. I Reds, infatti, non stanno assolutamente convincendo e la società è già al lavoro per iniziare un nuovo ciclo sempre con Klopp in panchina. Per farlo c’è bisogno di una cessione e da qui l’ipotesi di un addio immediato.

A questo punto la Serie A è pronto ad accoglierlo e presto sono attese delle importanti novità. In particolare, il Milan potrebbe decidere di andare con forza su Naby Keita e anticipare il suo arrivo in Italia già in questa sessione di calciomercato. In molti, infatti, ipotizzavano un tentativo dei rossoneri magari a giugno considerando il contratto in scadenza, ma ora la situazione è completamente differente.

Il Liverpool, infatti, ha bisogno di liberare da subito alcune slot e l’indiziato numero uno è proprio il centrocampista proprio per il fatto di essere in scadenza. Ed i rossoneri hanno assolutamente bisogno di un rinforzo in quel ruolo per non chiedere di tirare la corda troppo a Tonali e Bennacer.

Ultime Milan: idea Keita per il centrocampo

L’idea Keita per il Milan inizialmente è nata per il calciomercato estivo, ma ora i rossoneri potrebbero decidere di anticipare l’arrivo. Infatti, Vranckx non ha assolutamente convinto e Pobega non sembra dare delle garanzie dal punto di vista della esperienza e lo si è visto nelle ultime uscite.

Questo potrebbe portare Pioli a chiedere alla società un rinforzo importante e di qualità in quel ruolo per non dover schierare sempre Tonali e Bennacer. Il nome in cima alla lista in casa Milan è sicuramente Keita per due motivi: stiamo parlando di un calciatore di esperienza internazionale e di un centrocampista in scadenza con il Liverpool, quindi si potrà acquistare ad un prezzo inferiore a quello immaginato.