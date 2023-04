Svolta Correa: c’è il ritorno di fiamma, lo prendono in estate

Svolta importante per Joaquin Correa. Il calciatore dell’Inter è davvero vicino all’addio durante il calciomercato estivo.

L’avventura di Correa all’Inter sembra essere ormai agli sgoccioli. Negli ultimi tempi l’ex Lazio ha trovato davvero poco spazio e per questo motivo l’ipotesi più probabile è quello di una separazione per consentire al calciatore di avere maggiore continuità e provare a ritrovare quella qualità dimostrata in passato.

Secondo quanto riferito da FcInterNews, c’è un ritorno di fiamma per Correa in ottica calciomercato estivo e non ci resta che aspettare la fine della stagione per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. L’ipotesi è quella di un addio all’Inter, ma serve prima trovare l’accordo economico.

Calciomercato: svolta Correa, ecco con chi firma

Voluto fortemente da Simone Inzaghi, Correa all’Inter non ha mai trovato quella continuità di prestazioni che ha avuto in casa Lazio. Per questo motivo Marotta ha iniziato a ragionare sulla possibilità di lasciarlo partire durante il calciomercato estivo, ma per il momento ancora non c’è nessuna trattativa nel vivo e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Si è parlato molto di West Ham e Siviglia, ma una squadra in particolare potrebbe sondare il terreno nelle prossime settimane per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. In particolare, l’Everton durante il calciomercato estivo potrebbe sondare il terreno per capire la fattibilità di arrivare a Correa. Si tratta di una operazione non semplice per diversi motivi, ma i ragionamenti sono in corso e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere delle certezze.

Per l’Everton si tratta di un ritorno di fiamma visto che già nel 2021 ha sondato il terreno per arrivare al calciatore, ma dopo ha scelto l’Inter. Ora sono in corso tutti i ragionamenti del caso, ma questo matrimonio quasi certamente si farà.

Mercato: la Lazio pensa a Correa?

L’Everton è la grande favorita per assicurarsi Correa durante il calciomercato estivo, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno alla Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di giocatori di assoluta qualità nel reparto offensivo soprattutto in caso di Champions League e l’argentino resta uno dei possibili rinforzi.

In questo caso i ragionamenti sono in corso, ma la decisione finale spetterà a Sarri, che dovrà scegliere se puntare tutto sul calciatore oppure optare per altre pedine. Sicuramente la certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che l’addio Correa all’Inter perché ormai l’avventura con i nerazzurri è arrivata alla fine dopo due anni non sicuramente positivi.