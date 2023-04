Wijnaldum resta in Italia con lo scambio: tutti i dettagli

La Roma sta programmando la prossima stagione, nonostante si prospetti un finale di stagione intenso.

Tra corsa alla Champions League ed Europa League si prospetta un finale di stagione intenso per i giallorossi, che però sembrano già pensare alla programmazione del calciomercato estivo.

Uno dei calciatori che la dirigenza giallorossa intende rinforzare è Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese classe 1990 di proprietà del Paris Saint Germain. Per via di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa sette mesi, il calciatore sta trovando ultimamente la continuità giusta, entrando sempre di più nei dettami tattici di José Mourinho. Proprio per questo la società capitolina sta studiando il riscatto per tenerlo nella capitale anche nei prossimi anni. A tal proposito, la dirigenza francese sembra aver messo nel proprio mirino un calciatore che potrebbe lasciare i giallorossi al termine della stagione.

Il PSG pensa ad Ibanez: Wijnaldum la carta giusta

Come detto, Georginio Wijnaldum sembra entrare sempre di più nello scacchiere tattico dello special one. La Roma vorrebbe provare a tenerlo, anche per via della grande esperienza europea del centrocampista olandese.

Il Paris Saint Germain, per lasciarlo nella capitale, potrebbe chiedere una contropartita al tecnico giallorosso. Stiamo parlando del difensore brasiliano Roger Ibanez che, complici i problemi legati al fair play finanziario, potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione. I giallorossi per lasciarlo partire chiedono circa 30 milioni di euro, cifra che la dirigenza del club parigino vorrebbe cercare di abbassare.

Ibanez più 25 milioni per chiudere la trattativa

La società francese, infatti, potrebbe decidere di proporre circa 20/22 milioni di euro più il cartellino del centrocampista olandese per convincere la Roma a lasciarlo partire. La società giallorossa, però, potrebbe chiedere di alzare la parte cash a circa 25 milioni per chiudere la trattativa. La sensazione è che alla fine un accordo possa essere trovato, vista anche la voglia della Roma di tenere Wijnaldum a disposizione di José Mourinho.

Alla sua prima stagione in Italia, nonostante un terribile infortunio, il centrocampista ha messo a segno due reti e fornito un assist in 13 presenze tra campionato e coppe. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Roma intenzionata a tenere il classe 1990 in rosa. Il Paris Saint Germain, invece, sembra deciso a puntare su Ibanez, in modo da aggiungere in rosa un difensore giovane e con buona esperienza nonostante la giovane età. Il futuro di Wijnaldum potrebbe continuare ad essere nella capitale.