Milan: il Real Madrid lo convince, la decisione del calciatore

Il calciomercato del Milan si è già acceso in vista della prossima estate. Perché il progetto rossonero va avanti in vista di questo finale di stagione che può essere determinante per alcuni giocatori.

E’ un momento chiave della stagione, ma allo stesso tempo si inizia anche a pensare al futuro. Perché ci sono delle nuove novità che possono essere determinanti per quello che potrebbe accadere.

Alcuni giocatori col futuro in bilico potrebbero aver già preso le decisioni definitive in vista del prossimo anno. Ci sono importanti sviluppi che sono stati chiariti dai diretti interessati.

Calciomercato Milan: il Real Madrid vuole il talento

Non è del tutto ancora chiaro quello che sarà il mercato della prossima estate del club rossonero. Perché in base a quello che accadrà in questo finale di stagione che si potrà poi decidere. Ci sono importanti novità che riguarderebbero proprio la svolta che può arrivare in vista del prossimo anno per alcuni giocatori del Milan che non hanno ancora del tutto chiaro il loro futuro. Prima la squadra rossonera dovrà fare di tutto per arrivare tra le prime 4 in campionato e qualificarsi ancora alla prossima edizione di Champions League.

Poi ci sarà modo di capire quelli che saranno i giocatori confermati e no per il prossimo anno. Il Milan però sembra già avere le idee chiare su alcuni punti fermi che vuole confermare anche con l’allenatore Stefano Pioli che ha intenzione di lavorare ancora con i suoi migliori giocatori. Ci sono alcuni giocatori che piacciono alle grandi squadre straniere tra cui anche il Real Madrid che guarda con attenzione la rosa milanese.

Ci sono delle notizie di mercato sul futuro di un giocatore del Milan che può anche finire al Real Madrid al termine della stagione. Arriva la decisione ora però da parte del giocatore che ha mandato un segnale a tutti.

Milan: annuncio di Brahim Diaz sul Real Madrid

“Il futuro? Io sono felice qui”. Questa la risposta di Brahim Diaz dopo l’ennesima grande prestazione, questa volta in Champions League per Milan Napoli. Il giocatore ha voluto dire la sua sulle voci di mercato che lo riguardano e circolano da tempo.

Brahim Diaz tra Milan e Real Madrid: le cifre

Il Milan e il Real Madrid hanno diritto a decidere quello che sarà il futuro di Brahim Diaz, con l’ultima parola però che spetterà proprio al club spagnolo. Molto poi dipenderà anche dalla decisione da parte del giocatore che ha lanciato un ottimo messaggio per i rossoneri.

Perché al termine della stagione il Milan può esercitare il diritto di riscatto di Brahim Diaz per 22 milioni di euro, con il controriscatto che può immediatamente essere esercitato dal Real Madrid per 27 milioni di euro. C’è un limite di tempo però per il club spagnolo per muoversi dopo la mossa del Milan.