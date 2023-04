Inter: l’offerta convince il club, il bomber dirà addio

Saranno mesi decisivi questi per il futuro dell’Inter e per il calciomercato che può portare ad una svolta importante in vista delle prossime stagioni per il club con alcuni giocatori che possono andar via.

Ora anche i tifosi sono in ansia per capire come può andare a finire questa situazione viste le complicazioni economiche che sono nate in questi ultimi anni e che hanno costretto a delle scelte forzate.

Infatti, l’Inter potrebbe perdere ancora una vola dei grandi campioni in questa prossima finestra di calciomercato come già capitato nelle scorse sessioni.

Calciomercato Inter: pronta una cessione in attacco

Sono tanti i giocatori che hanno un futuro in bilico nell’Inter in vista del finale di stagione. Infatti, ci sono alcuni giocatori che possono andar via a zero e altri che con i contratti in scadenza nei prossimi anni possono essere ceduti per evitare di perderli a zero. Poi ci sono altri grandi calciatori della rosa che possono essere sacrificati dal club per rientrare dalle gravi perdite di questi ultimi anni. Ora sono in molti che rischiano di andar via per fare cassa.

Certi di andare via sono Handanovic, Skriniar, Gagliardini e anche altri. Poi ci sono grandi calciatori che possono essere messi alla porta per portare diversi milioni che possono fare la differenza poi per gli acquisti. Tra questi ci sono Brozovic, Bastoni, Dumfries, Barella e Lautaro Martinez che sono i giocatori che più hanno mercato al momento, ma la società dovrà fare delle scelte, perché non tutti saranno venduti.

L’intenzione è quella di non scatenare una reazione forte da parte dei tifosi che non vogliono vedere smantellare la rosa, in particolare con i pupilli che possono essere venduti. Per questo motivo l’Inter dovrà stare attenta a cessioni come quelle di Lautaro Martinez e Barella, ma sicuramente ci saranno delle partenze in entrambi i ruoli di attacco e centrocampo in vista dell’estate.

Cessioni Inter: Pinamonti riscattato dal Sassuolo

Secondo le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport, sono scattate le condizioni per quanto riguarda l’obbligo di riscatto di Andrea Pinamonti che sarà totalmente del Sassuolo per 20 milioni di euro che entreranno nelle casse dell’Inter. Cifre importanti che in questo momento fanno respirare in nerazzurri.

L’attaccante 23enne sarà ceduto a titolo definitivo dall’Inter che lascerà andare Pinamonti al Sassuolo. Ma occhio a quella che può essere la svolta per il giocatore che può anche subito cambiare squadra e restare in Serie A.

Sassuolo: Pinamonti nel mirino della Lazio

Pare che la Lazio abbia individuato in Pinamonti il vice Immobile per il futuro. Per questo motivo si proverà poi a trattare col Sassuolo l’acquisto. Al momento Carnevali e il Sassuolo lo valutano 25 milioni di euro.