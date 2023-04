Juventus Sporting: Allegri ha deciso chi fare fuori, il motivo

Si gioca gran parte della stagione la Juventus contro lo Sporting Lisbona in questa partita d’andata dei Quarti di Finale d’Europa League. Allegri ha già fatto le sue scelte per la partita.

Dopo un buon periodo di forma per la squadra bianconera è arrivata la sconfitta in campionato con la Lazio, una battuta d’arresto che però ora il club vuole mettersi subito alle spalle.

C’è aria di cambiamenti in casa Juventus in vista di questo finale di stagione e del futuro. Perché l’allenatore ora sembra avere le idee più chiare su chi fare affidamento.

Juventus Sporting: la decisione di Allegri

Ci sono dei nuovi aggiornamenti in vista di quella che sarà la prossima partita del club bianconero che si gioca tanto per questo finale di stagione. Nei prossimi giorni arriverà la decisione del CONI sulla sentenza definitiva che riguarda la penalizzazione della Juve. Allo stesso tempo il club però vuole provare a ottenere il massimo a prescindere da quella decisione, sia in campionato che nelle Coppe. Infatti, in Europa League la Juventus vuole arrivare fino in fondo per ottenere un trofeo europeo e assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions vincendo questa competizione.

Ci sarà una partita molto importante che metterà di fronte Juventus Sporting Lisbona ai Quarti di Finale d’Europa League. Ci sono delle novità per quelle che saranno le scelte dell’allenatore che ha voglia di ottenere un vantaggio importante già in questa partita d’andata, per poi giocarsi al meglio il ritorno in trasferta. Non un turno facile per i bianconeri che vogliono riscattarsi dopo l’ultima sconfitta in campionato.

Si è parlato tanto del caso Vlahovic in queste ultime settimana, con l’attaccante che vive un crisi dal gol e per questo il club anche sta avendo alcune difficoltà dal punto di vista realizzativo, andando a sperare sempre nei gol di altri giocatori. Ora Allegri ha deciso sul proprio giovane bomber.

Juve: Allegri cambia in attacco, fuori Vlahovic

Per Juve Sporting c’è la seria possibilità che Allegri lasci riposare Vlahovic per schierare Milik dal primo minuto in campo. L’attaccante polacco è tornato dopo un lungo infortunio e può giocare lui in Europa. Allegri vuole salvaguardare Vlahovic e visto che non è nelle migliori condizioni, vuole evitare di mettergli ancora più pressione sulle spalle. Un’altra partita senza gol potrebbe aumentare ancor di più le critiche sul suo conto.

Formazioni Juve Sporting: le scelte

Dovrebbero essere queste le scelte dei due allenatori per quanto riguarda le formazioni Juve Sporting d’Europa League: