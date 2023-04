Serie A: il club non paga gli stipendi, decisa la penalizzazione

La Seria A rischia di cambiare ancora la classifica per questo finale di stagione perché un’altra squadra storica è pronta ad essere penalizzata con punti tolti per un motivo grave.

Arrivano delle nuove notizie in merito a quello che sta accadendo e le decisioni che saranno prese contro il club in vista delle prossime settimane. Ora c’è un rischio veramente elevato di terminare nel peggiore dei modi la stagione.

Il momento economico del club è dei peggiori e per questo motivo si aspetta di capire anche se ci possano essere nuovi acquirenti che intervengano per salvare la situazione.

Penalizzazione Serie A: cambia la classifica

Può cambiare ancora la classifica di Serie A in vista di queste prossime settimane. Il club che al momento è stato penalizzato è la Juventus con i 15 punti tolti a causa dell’inchiesta Prisma sul caso plusvalenze. Ora però ci sono dei nuovi aggiornamenti importanti che possono portare a sviluppi diversi ma con un finale che possa portare sempre ad una penalizzazione di punti per la squadra di Serie A per quello che starebbe accadendo. Il tempo sta scadendo e ora sembra essere difficile evitare la sanzione.

La situazione economica di alcuni club di Serie A non è per niente facile. In molti hanno avuto spese davvero esorbitanti in questi anni e con la crisi da Covid 19 si è ingigantito tutto ancor di più. Lo sanno bene i top club come Juve, Roma e Inter in particolare con la famiglia Zhang che ora dovrà vendere per evitare di andare incontro a sanzioni pesanti tra Uefa e altro, visto che dovrà anche restituire 350 milioni di prestiti in 13 mesi. Ma non solo queste grandi squadre hanno accusato il colpo, anche altre meno blasonate ma sempre storiche.

Anche la Sampdoria in Serie A sta vivendo un momento difficile per la classifica che la vede ultima in classifica per una stagione totalmente da dimenticare. In più ci sarebbe il caso della presidenza con Ferrero che è stato sospeso per gravi illeciti e ora il club è da mesi in balia di trovare il nuovo investitore. Ci sarebbero stati tanti interessamenti, ma nessuno al momento concreto.

Stipendi Sampdoria: scadenza e penalizzazione

Un tema che tiene banco in questo momento è quello che riguarda gli stipendi della Sampdoria con la scadenza che si avvicina. I giocatori e lo staff dovranno percepire in totale circa 15 milioni di euro, per onorare i pagamenti trimestrali di gennaio, febbraio e marzo. Una situazione difficile che può portare anche ad una sanzione pesante.

Infatti, se la Sampdoria non dovesse pagare gli stipendi scatterebbe poi immediatamente una penalizzazione in classifica Serie A. Saranno 1 o 2 i punti tolti al club blucerchiato, che già è ad un passo dalla retrocessione in Serie B e questa sanzione può solo confermare ancor di più ciò che accadrà.

Penalizzazione Sampdoria: la soluzione

Ora la Sampdoria deve trovare un finanziatore entro un mese per risolvere la questione stipendi ed evitare la penalizzazione. Le casse societarie sono vuote e sarà impossibile, senza un nuovo finanziatore, risolvere la questione.