Serie A: hanno scelto Thiago Motta, lascia subito l’Italia

Il calciomercato degli allenatori sarà di grande interesse la prossima estate e tra i nomi caldi che piacciono in tutta Europa c’è quello di Thiago Motta che sta facendo benissimo col Bologna.

Il giovane allenatore sta dimostrando di avere idee innovative per un calcio moderno fatto di gioco e risultati. Per questo motivo ora sono anche le grandi squadre che pensano a lui per dare una svolta.

Possibile rivoluzione per tante squadre anche per quanto riguarda la guida tecnica e spunta il nome del tecnico italo-brasiliano che può approdare in una nuova squadra anche lasciando l’Italia.

Calciomercato Serie A: Thiago Motta desiderio di tanti

Sono tante le squadre che faranno le dovute valutazioni al termine della stagione per poi cambiare in panchina e anche il mercato degli allenatori sarà combattuto. Perché molte società dovranno cambiare e tra quelli più ambiti del momento c’è Thiago Motta che in Serie A con il Bologna (da quando è arrivato) sta facendo una stagione straordinaria. Importanti novità che possono determinare la carriera del giovane tecnico pronto a fare il salto di qualità che tanto attende da tempo.

Dopo aver fallito con la scelta del Genoa, si è preso due anni per lavorare al meglio sulle sue idee e ha portato grandi risultati al momento. La scorsa stagione con lo Spezia si può dire che abbia fatto un vero miracolo visto che la squadra non era tra le favorite per la salvezza e aveva anche la penalità di non fare mercato rispetto le altre. Salvezza ottenuta e oggi si gioca la zona Europa col Bologna. Il club emiliano era in zona bassa di classifica con pessimi risultati e dal suo arrivo è cambiato tutto.

Ora vince e convince il club che si ritrova all’8 posto con 43 punti e avanti al 7 posto in zona Conference League c’è la Juve a 44. Poi l’Atalanta al 6 posto a 48. Con Thiago Motta ora il Bologna ci crede davvero. Ecco che allora tante squadre mostrano interesse.

Bologna: Thaigo Motta verso l’Atletico Madrid

In Serie A tra le grandi squadre che pensano di ingaggiare Thiago Motta come allenatore c’è anche l’Inter in caso di addio di Inzaghi, ma ha attirato l’interesse anche di Juve, Roma, Napoli e Milan per il suo lavoro svolto. Ora però sembra destinato a dire addio all’Italia, perché ci sono conferme riguardo l’interesse dell’Atletico Madrid.

Il club spagnolo dovrà cambiare in panchina con l’addio di Diego Simeone che sembra quasi scontato. Al suo posto tanti nomi, ma secondo il noto quotidiano spagnolo Marca, l’Atletico Madrid vuole Thiago Motta.

Calciomercato: la scelta di Thiago Motta

L’interesse per lui è arrivato anche in Francia con il PSG, dove ha già allenato le giovanili, ma ora fa sul serio l’Atletico Madrid per Thiago Motta, con il Bologna che punta a rinnovare con lui fino al 2025.