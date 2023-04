Lazio: Sarri accontentato, arriva il primo acquisto in attacco

Il calciomercato della Lazio la prossima sessione estiva sarà fatto di grandi investimenti che possano accontentare Maurizio Sarri che ha deciso di sposare il progetto biancoceleste. Primo acquisto in arrivo per il club.

Nonostante non siano arrivati del tutto i rinforzi che avrebbe chiesto per questa stagione, al momento, la Lazio di Sarri sta facendo un grande campionato e si ritrova sola al secondo posto con 58 punti e dietro soltanto al Napoli che domina la Serie A.

Una stagione che può chiudersi con un ritorno in Champions League in grande stile per il club biancoceleste e Lotito, a quel punto, sarebbe pronto ad accontentare l’allenatore sotto diversi aspetti.

Calciomercato Lazio: Sarri chiede rinforzi

Sono diversi i settori dove la Lazio dovrà fare nuovi acquisti, anche considerando quelle che poi saranno le cessioni del club. Intanto, Lotito e Tare sono già a lavoro per convincere l’allenatore (tra i più ricercati in Europa oggi) e fare una squadra competitiva che lo porti a restare in biancoceleste. Perché ci sono diverse richieste fatte dal tecnico che già ha avuto diverse discussioni forti con il direttore sportivo quest’anno. Ora arrivano delle nuove notizie in merito a quelli che saranno gli acquisti della Lazio.

Tutti i reparti andranno rinforzati, ma dove chiede nuovi arrivi importanti è nel reparto offensivo. Infatti, Sarri vuole che arrivino almeno due attaccanti il prossimo anno per la sua Lazio. Uno che prenda il posto di vice Immobile e un altro giocatore di talento per il ruolo di esterno, così da completare il gioco delle coppie con Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro. Già pronti alcuni nomi importanti, ma un giocatore sembra in vantaggio su tutti.

Infatti, la Lazio ha già individuato l’attaccante che andrà a comprare attraverso il calciomercato della prossima estate. Si tratta di un giovane esterno italiano che sembra fare al caso proprio del tecnico ex Napoli.

Lazio: Orsolini il colpo in attacco

Riccardo Orsolini può rivelarsi l’acquisto della Lazio per il prossimo mercato. Il club vuole sistemare subito il reparto di esterni offensivi e ha individuato nel giocatore italiano, insieme all’allenatore, il profilo giusto.

Il calciatore è in rampa di lancio per la sua stagione con 8 gol e 3 assist al Bologna e ora sembra essere arrivato alla maturazione giusta per poter lasciare il club emiliano e approdare in un top club di Serie A. La Lazio è pronta a mettere le mani su Orsolini.

Orsolini Lazio: il prezzo del Bologna

Il contratto di Orsolini con il Bologna è in scadenza 2024, per questo non sarà difficile per la Lazio andare a comprare il giocatore per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Pronta ad essere avviata di concreto la trattativa e poi anche chiusa, sarà decisiva la qualificazione alla prossima Champions per la Lazio.