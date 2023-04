Colpo dal Barcellona, in Serie A: succederà grazie a Messi

Succederà grazie a Lionel Messi, il colpaccio in Serie A dal Barcellona, nella prossima estate.

Un intreccio che permette un colpo importantissimo per uno dei club italiani, stando a quello che è stato svelato nel pomeriggio, direttamente dai media spagnoli. Un colpo per il 2024 che porterà il talento del club catalano in Serie A.

Perché l’arrivo di Lionel Messi è cosa possibile e l’intreccio col calciomercato in Serie A, permetterà il colpo da urlo per un club che stava provando a prenderlo, ancor prima dei rumors in Catalogna.

Calciomercato Serie A, colpo dal Barcellona: grazie a Messi

È grazie alla “pulce” argentina e a quelli che sono i rumors di calciomercato che lo riguardano in prima persona, che si concretizzerà quella che è la voce, da diverso tempo, del gran colpo in Serie A.

Perché dal Barcellona, c’è un obiettivo ben preciso a Milano e che riguarda uno dei centrocampisti che piacciono, da diverso tempo, alla società di San Siro.

Dopo aver indossato infatti la maglia del Milan, a San Siro, potrebbe passare all’altra sponda di Milano, Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è un obiettivo di calciomercato di Beppe Marotta, l’Inter potrebbe prenderlo attraverso l’operazione Messi. Dalla Spagna spiegano i motivi.

Mercato Inter, colpo grazie a Messi: arriva Kessiè, ecco come

Lo rivelano dalla Spagna, precisamente i colleghi di Fichajes.net riportano le ultime che riguardano l’approdo di Franck Kessie all’Inter, in merito a quello che è il colpo Messi. Perché con l’arrivo di Lionel Messi al Barcellona, per un ritorno in grande stile, servirà monetizzare. E potrebbe calare le proprie pretese economiche il Barcellona, arrivando comunque ad un’importante plusvalenza con destinazione Inter. E Kessie stesso, gradirebbe l’opzione nerazzurra, dopo aver vissuto anni importanti della sua carriera in Lombardia, prima a Bergamo e poi a Milano, per tornare in città e questa volta da compagno di squadra di Calhanoglu, all’Inter.

Ultime Inter, le cifre dell’operazione Kessie

Restano comunque alte le valutazioni economiche che fanno al Barcellona, per Kessie. Ma non serviranno gli oltre 30 milioni per piazzare il colpo di calciomercato in casa Inter e, considerando quelle che sono le potenziali cessioni in casa nerazzurra – occhio alla posizione di Brozovic -, toccherà compiere un grande acquisto per la mediana. Molto, o forse tutto, dipenderà anche da chi ci sarà in panchina perché c’è da capire chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter, in caso di addio di Inzaghi, per lavorare sul mercato assieme a Marotta e Ausilio. Gli stessi, in ogni caso, hanno voglia di piazzare il colpo Kessie.