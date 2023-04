Gattuso o Cambiasso, c’è la scelta in panchina: annuncio sul futuro

C’è l’annuncio sul futuro, dopo i rumors che hanno visto Cambiasso o Gattuso come nuovo allenatore del club.

Clamorosa indiscrezione quella che vede anche il “Cuchu” tra i possibili candidati per un ruolo come allenatore del club, dopo quanto era emerso in settimana, sull’esonero e sulla scelta del nuovo tecnico per la società che ha urgente bisogno di uno scossone in panchina.

Il colpo di scena riguarda l’ex Inter perché, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato il primo nome indicato per subentrare in panchina, dando uno scossone importante alla stessa squadra che ha bisogno urgente di cambiare rotta da qui in avanti, per le sorti della stagione.

Cambiasso pronto al ruolo di allenatore: la notizia sul futuro

La notizia sul futuro in panchina riguarda il “Cuchu” Esteban Cambiasso, leggenda dell’Inter e pronto alla nuova esperienza da allenatore.

La scelta in panchina riguarda la sua ex squadra che, dopo essersi goduta l’esperienza di Cambiasso al centro del proprio centrocampo, vuole dargli una nuova opportunità e questa volta nel ruolo di allenatore.

Ad aver bisogno di una nuova figura in panchina e, importante, è l’Olympiakos. Il club greco può puntare tutto su Cambiasso, ma occhio anche alla posizione di Gennaro Gattuso, altro tecnico svincolato ed ex leggenda del calcio in Italia, dopo l’addio al Valencia.

Olympiakos, chi tra Cambiasso e Gattuso? Le ultime

Ad aver riportato la notizia del possibile approdo all’Olympiakos per un allenatore tra Cambiasso e Gattuso, è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Il giornalista, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha parlato di quelle che sono le candidature per un posto in panchina al club greco.

Al momento, in ogni caso, pare essere in vantaggio Gattuso per le sue esperienze già vissute ad alti livelli, ma i tifosi chiedono a gran voce il nome di Cambiasso che ha lasciato un buon ricordo in Grecia, prima del suo addio dal calcio giocato.

Ultime su Cambiasso, verso l’Olympiakos: le esperienze vissute dal Cuchu

Le esperienze vissute dal “Cuchu” non sono di spessore internazionale, al cospetto di Gattuso che ha praticamente allenato il Valencia, il Milan e il Napoli, club blasonati tra i molti altri vissuti già nell’esperienza dell’ex centrocampista. Tutto va a favore di Gattuso dunque per il ruolo di allenatore all’Olympiakos, ma occhio comunque alla candidatura di Cambiasso che l’ultima esperienza da allenatore, l’ha vissuta come vice nella Nazionale colombiana.