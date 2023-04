Roma, svelati i veri tempi di recupero: ecco quando ritorna

C’è l’annuncio sul ritorno in campo, la paura è tanta per Mourinho, ma c’è un aggiornamento sulle condizioni del giocatore.

Dopo l’infortunio, che ha messo KO il giocatore nella sfida dell’andata dell’Europa League e che ha compromesso inevitabilmente, l’andazzo della partita dei giallorossi, ecco che arrivano aggiornamenti sui tempi di recupero reali del giocatore.

Perché non sono state chiare, tra la giornata di venerdì e questa prima parte di sabato, le condizioni del giocatore. A bocce ferme e con la possibilità di osservare da vicino il giocatore da parte dello staff medico della Roma, ecco che arrivano nuove notizie sui tempi di recupero dopo l’infortunio.

Roma, infortunio e tegola: svelato tutto sulle sue condizioni

Esami strumentali e allenamento personalizzato che dovrà svolgere, in casa Roma sono ore di apprensione quelle attorno al proprio titolarissimo, a causa del suo infortunio.

Ci sono un paio di situazioni da monitorare all’interno del club giallorosso e Mourinho, dopo aver avuto per un lungo periodo la sua assenza nel corso di questa stagione ad alti e bassi – non per i numeri trovati, ma per i minuti in campo causa infortunio -, potrebbe non contare su di lui per la sfida più importante della stagione.

Giungono infatti novità importanti in merito alle condizioni di Paulo Dybala e ai suoi tempi di recupero dall’infortunio. Oggi, sono arrivato aggiornamenti sul suo utilizzo nella sfida di ritorno contro il Feyenoord e, quelle che seguono, sono le notizie sulle sue condizioni.

Ultime su Dybala, quando torna? La Roma spera, ecco quando

È dall’agenzia ANSA che arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Paulo Dybala, dopo l’infortunio rimediato in Europa League, nella sfida in Olanda tra Feyenoord e Roma. Brutte notizie per Mourinho quando ha saputo che Dybala non ce la faceva a continuare, in vista soprattutto dell’appuntamento all’Olimpico, cruciale per la stagione e per quello che è il futuro in Europa.

Secondo la stessa fonte, Dybala starebbe lavorando per il ritorno in campo, proprio al ritorno in Europa League, dei quarti di finale. Spera di essere quantomeno a disposizione, per poter subentrare almeno a partita in corso.

Dybala e non solo, occhio anche alle condizioni di Abraham

Oltre alla situazione di Paulo Dybala, c’è da monitorare anche quella di Tammy Abraham. E mentre c’è speranza sulla Joya, sembra non essere a disposizione del ritorno, il centravanti inglese. Sarà il “gallo” Belotti a dover fronteggiare non solo la sfida di questo week-end per la Roma, ma anche quella di Europa League e – spera la Roma – con Dybala a suo supporto come ai tempi del Palermo, quando i due erano giovanissimi e formavano una coppia di enorme talento.