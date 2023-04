Sassuolo-Juventus, brutte notizie: out per infortunio, l’annuncio del tecnico

C’è l’annuncio del tecnico in merito all’assenza in Sassuolo-Juventus, a causa dell’infortunio.

Non ci sarà e non sarà tra i protagonisti del match, il giocatore titolare del club che non potrà prendere parte al match importante e con l’obiettivo di macinare punti, per quelli che sono gli obiettivi di stagione.

Questa mattina, il tecnico, ha svolto la conferenza stampa di vigilia per quello che sarà il match di domenica alle 18 tra Sassuolo e Juventus. Ecco cos’ha detto, in merito alle condizioni del suo titolarissimo, che non sarà del match a causa dell’infortunio.

Sassuolo-Juventus, infortunio e tegola: non ci sarà

Ha parlato in conferenza e ha fatto subito chiare le condizioni del suo giocatore, in merito all’infortunio e all’assenza che sarà per Sassuolo-Juventus.

Tegola per il tecnico perché è uno dei giocatori principali e che serve come il pane alla stessa squadra che ha bisogno di trovare punti importanti in quello che sarà il delicato match al Mapei Stadium.

Domenica alle 18 c’è l’appuntamento tra Sassuolo-Juventus e la sfida non vedrà uno dei protagonisti del club neroverde. Si tratta di Domenico Berardi che, come annunciato da Alessio Dionisi, non sarà a disposizione del match a causa di un infortunio. Ne parla, spiegandone le condizioni, alla conferenza stampa di vigilia del match stesso valido per la 30a giornata di campionato.

Sassuolo, infortunio Berardi: l’annuncio di Dionisi

Ne parla in conferenza stampa, Alessio Dionisi annuncia l’assenza di Domenico Berardi. Il giocatore del club neroverde e della Nazionale non sarà a disposizione di Sassuolo-Juventus a causa di un infortunio e, il suo allenatore, ne parla così: “Voglio tagliare subito la testa al toro: Berardi non ci sarà con la Juventus. Sono uscite notizie, la società non aveva ancora comunicato niente, allora voglio spiegarvi io. Contiamo di averlo presto, ma c’è stato un piccolo problema che lo ha costretto a uscire contro l’Hellas Verona, così risolviamo anche su alcune speculazioni che sono state fatte sulla sostituzione”.

Sassuolo-Juventus, parla Dionisi: Berardi e non solo, le parole

In conferenza stampa, oltre ad aver spiegato tutto sull’infortunio di Berardi, Alessio Dionisi ha parlato così del match contro la Juventus: “Non è vero che queste partite si preparano diversamente, ci sono motivazioni a sufficienza per essere pronti contro una squadra di tale valore. Sappiamo che è difficile, la Juve prende pochi gol e sappiamo che non sarà facile. Ma noi vogliamo alzare i ritmi e fare la partita, se abbassiamo i ritmi non avremo speranze”.