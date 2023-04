Serie A: torna ad allenare in Italia, incontro col club

Il calciomercato in Serie A per quanto riguarda gli allenatori è molto atteso in vista dei prossimi mesi. Perché come terminerà la stagione attuale ci sarà una rivoluzione totale per tanti top club.

Molti cambiamenti sono in arrivo per quanto riguarda anche le panchine in Italia, perché ci sono diversi club che puntano a migliorarsi e ad avviare nuovi progetti con una guida tecnica diversa.

Proprio in Serie A sono attese più panchine cambiate con delle rotture che sembrano ormai annunciate. Molto dipenderà anche da quella che sarà la classifica finale.

Serie A: cambiano allenatore

Pronti dei cambiamenti in Italia in vista delle prossime settimane. Diversi club già stanno iniziando a sondare il terreno per la prossima stagione e non farsi trovare impreparati. E’ quello che è accaduto ad una società storica italiana in particolare nella giornata di oggi per la notizia che è venuta fuori riguardo i contatti con l’allenatore italiano che può tornare in Serie A. In vista del prossimo anno Juventus, Roma, Inter, Milan e Atalanta valutano un possibile cambio di allenatore.

Molto o tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Perché in base a se saranno qualificati o meno nella massima competizione Uefa, che ci sarà tutta un’altra disponibilità economica per i club e in più, senza tale qualificazione, verrà considerata una stagione fallimentare in Serie A per questi allenatori attuali che rischiano di essere sostituti da nuovi arrivi.

Tanti i nomi che sono stati fatti negli ultimi mesi, ma uno che piace sempre tanto in Serie A è quello di Roberto De Zerbi, che però al momento ha trovato nella Premier League con il Brighton la sua grande occasione di carriera. Le cose vanno benissimo e sembra difficile pensare che ci possa essere un cambiamento in vista del prossimo anno. Ma mai dire mai.

Inter: incontro per De Zerbi tra Ausilio e l’agente

Perché proprio nella giornata di oggi, Edoardo Crnjar, agente anche di Roberto De Zerbi ha avuto dei contatti con Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter a Barcellona.

I due possono aver parlato di alcuni giocatori del club catalano che possono approdare in Italia il prossimo anno, ma non è un segreto che l’Inter pensa ad un sostituto di Inzaghi e che De Zerbi è il primo nome della lista del club nerazzurro.

Inter: i costi per De Zerbi

Non sarà facile per l’Inter andare a prendere De Zerbi dal Brighton. Perché il tecnico è legato al club di Premier League da un contratto importante con una clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Questo permette alla società inglese di non lasciare partire l’allenatore fino alla scadenza, a meno che una società non si presenti con questa cifra importante.

Impossibile, al momento, per l’Inter che si trova in una grave situazione economica, di pensare di andare a spendere tale cifra per De Zerbi. Molto dipenderà anche dalla possibile cessione del club italiano.