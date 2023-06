Nasce il Napoli di Garcia: modulo, formazione ed esclusi

Il Napoli ha scelto: l’allenatore post Spalletti per la prossima stagione e il futuro è Rudi Garcia. L’ex allenatore della Roma è pronto a rimettersi in gioco dopo anni non facili.

Il club azzurro ha deciso di proseguire sulla strada del bel gioco impostato con un’allenatore che conosce già il calcio italiano e che gioca un certo tipo di calcio, simile per certi versi a quello di Spalletti.

L’allenatore è pronto a continuare il progetto del Napoli facendone parte in prima persona ed è pronto a fare dei cambiamenti che saranno inevitabili in vista del prossimo anno.

Napoli nelle mani di Garcia: pronti i cambiamenti

Tante domande si fanno su che cambiamenti ci saranno con Rudi Garcia al Napoli in vista della prossima stagione. Perché il tecnico in questi anni ha dimostrato di essere uno di scegliere la via del gioco per il suo modo di fare calcio. Un gioco fatto di pressing alto, palla a terra, scambi veloci e tanto utilizzo del gioco sulle fasce. Da capire i giocatori che potrebbero beneficiare del suo arrivo e chi, al contrario, possono soffrirne il cambiamento dopo l’addio di Spalletti. Di sicuro il gioco di Garcia esalta la fase offensiva, con le sue squadre che hanno sempre segnato tanto.

Ora però c’è il fattore mentale da parte dell’allenatore che ha voglia di riscattarsi. Perché in vista della prossima stagione sarà sicuramente questo uno degli aspetti dove premerà l’allenatore per quanto riguarda se stesso. Dopo un anno fermo ha scelto di accettare un’offerta in Arabia Saudita, dove è stato esonerato poi dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo con cui non aveva buoni rapporti nello spogliatoio. Garcia ora ha voglia di esaltarsi con il suo Napoli.

Ma come sarà il Napoli di Garcia? Modulo, formazioni, calciomercato e cambiamenti attesi che possono portare ad avere un nuovo volto per quanto riguarda il club azzurro. Uno dei pochi sicuri di un posto è Zambo Anguissa, che l’allenatore ha sempre elogiato in questi anni anche alle varie radio napoletane e insieme hanno vissuto un’esperienza al Marsiglia.

Calciomercato Napoli: cosa cambia con Garcia

Da capire anche quello che sarà il calciomercato, con gli acquisti e le cessioni che arriveranno dopo il cambiamento in panchina di Garcia con il Napoli. Da capire se Ndombele potrebbe restare in azzurro con il suo arrivo e anche quelli che saranno i nuovi acquisti dopo l’addio di Kim (quasi certo) e Osimhen (che può partire).

Formazione Napoli Garcia: le scelte del modulo

Il Napoli è pronto a scendere in campo con Rudi Garcia con il modulo 4-3-3 o 4-2-3-1. Da capire però chi saranno i giocatori scelti da parte dell’allenatore, che in ritiro valuterà tutti e in base ai cambiamenti che arriveranno dal mercato potrebbe fare delle esclusioni importanti.