“Troppe multe”: l’attaccante esagera in auto, scoppia il caso

Per via delle troppe multe ricevute l’attaccante in questione ha fatto scoppiare un vero e proprio caso mediatico. Ecco cosa è successo

Tutte le società professionistiche che militano nel calcio hanno molto a cuore la disciplina dei loro tesserati. Sia dentro che fuori dal campo, considerando che in primis in caso di controversie ne va della loro immagine. Ragion per cui è sempre corretto mantenere una certa condotta, soprattutto per non subire attacchi mediatici, che, in un modo o nell’altro, possono sempre influire. Sia in positivo che in negativo.

Quanto accaduto a questa società (per via di un suo tesserato) avrà sicuramente dei problemi. A meno che non si prendano provvedimenti per tempo. Ad ogni modo, come da titolo, questo giocatore subirà numerose ripercussioni per via della sua condotta indisciplinata.

Sembra infatti che le tante multe ricevute per via dell’alta velocità in auto gli possano causare problemi non solo a livello legale. Ma soprattutto a livello sportivo. Ci saranno delle sanzioni anche dalla società per cui gioca. Avendo messo a repentaglio sia la sua incolumità che quella altrui.

Il club in questione è il Zaragoza, squadra spagnola che per tanti anni ha militato in Liga. Il giocatore in questione è Pape Gueye, attaccante. Attualmente in prestito all’Ostenda, si è reso protagonista di una vicenda davvero insolita. Che ha mandato su tutte le furie il suo club proprietario, che molto probabilmente prenderà dei provvedimenti il prima possibile.

Il Zaragoza prende provvedimenti: ecco perché

L’attaccante classe 1997 continua ad essere di proprietà del Zaragoza. Ragion per cui tutte le multe intestate al giocatore arrivano direttamente ai vertici della società. E spesso e volentieri sono molto salate, essendo reiterate addirittura in brevi lassi di tempo. Questo ha creato una situazione difficile da sopportare. Con la proprietà spagnola che giustamente non vuole più pagare per l’irresponsabilità altrui.

Stando a ciò che dice la cronaca belga, il club proprietario, cioè il Zaragozza, sta cercando di portare l’auto nel suo Paese. Missione molto difficile, dato che questo sarebbe possibile solamente nel caso in cui avvenisse un incidente. La burocrazia limita anche all’estero a quanto sembra. Si spera dunque che il club possa risolvere questa grana il prima possibile.