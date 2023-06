Milan scatenato: doppio acquisto dal Chelsea, stanno firmando

Il Milan è pronto ad affondare colpi di mercato per quanto riguarda i prossimi acquisti che arriverebbero in Serie A per rinforzare la rosa dei rossoneri. Ci sono due giocatori del Chelsea nel mirino.

Cambieranno tanto il volto della squadre in questa sessione estiva. Perché al momento ancora non si sono scatenati i grandi club che stanno facendo diverse valutazioni importanti, ma presto inizieranno a girare tanti soldi.

E’ il caso anche del ricco e potente club come il Chelsea che dovrà riscattarsi, ma prima dovrà sfoltire la rosa e il Milan è pronto ad approfittare dell’occasione puntando su alcuni profili interessanti.

Calciomercato Milan: due nuovi acquisti dal Chelsea

La situazione è la seguente, il Milan è pronto ad investire in maniera forte sul mercato per migliorare la rosa. Prima però dovrà liberarsi di tutti quei giocatori considerati inutili al progetto tecnico di Stefano Pioli e considerati esuberi. Così facendo il club alleggerirà a livello economico le casse della società e potrà avere un quadro più ampio per capire dove andare ad investire per quanto riguarda il numero dei giocatori da avere in rosa ruolo per ruolo. Dopo l’addio di Maldini e Massara ora è pronto a decollare il calciomercato del Milan.

Il club rossonero ha già individuato quelli che potrebbero essere i giocatori top che farebbero al caso dei rossoneri. Ci sono dei nuovi investimenti che potrebbero essere fatti, ma sempre tenendo conto dei costi sotto ogni punto di vista. Il Milan non vuole sprecare milioni sia per gli stipendi che i cartellini dei giocatori, per questo motivo si guarda attorno in cerca di occasioni e dal Chelsea ora ne spuntano due.

Ottimi i rapporti tra Chelsea e Milan che possono favorire il doppio affare. Anche perché si tratta di due giocatori che per i Blues non sono poi così indispensabili e per questo motivo c’è la seria possibilità che alla fine i due giocatori, se convinti dal progetto rossonero, possano approdare in Serie A.

Milan: Chukwuemeka e Pulisic in prestito dal Chelsea

Milan interessato a Chukwuemeka e Pulisic del Chelsea. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri punterebbero a prendere i due giocatori in prestito. Molto presto ci darà un incontro proprio con il Chelsea per il doppio affare.

Il Milan è seriamente intenzionato ad acquistare in prestito Chukwuemeka e Pulisic. Nelle prossime ore si incontrerà il Chelsea per parlare di eventuali prestito e capire le cifre e la modalità per i riscatti.

Milan: prende forma la rosa

Progetto giovani per il Milan che vuole dare qualità e ringiovanire la rosa con calciatori determinati a trascinare i colori rossoneri in alto. Per questo motivo si punta su giocatori forti come Chukwuemeka e Pulisic che sono in cerca di nuove motivazioni.