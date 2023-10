Ribaltone in panchina, scelto il nuovo allenatore: firma a sorpresa

Dopo un disastroso inizio di stagione la società ha deciso di procedere con l’esonero dell’allenatore, che già a rischio di suo, si è definitivamente giocato il posto dopo la brutta sconfitta nel derby di settimana scorsa.

A fronte di questa scelta, in questi giorni tanti nomi interessanti sono stati accostati alla panchina del club, dai quali la dirigenza si sarebbe però scostata completamente visto che la scelta finale sarebbe a quanto pare ricaduta su uno dei migliori profili nazionali, ed internazionali, attualmente a disposizione.

Le prossime potranno dunque essere ore decisive per capire chi siederà sulla panchina del club, con la dirigenza che spinge per convincere l’allenatore in questione ad accettare l’incarico.

Ribaltone in panchina: scelto il nuovo allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campioni internazionali, visto che da inizio stagione si sono già registrati diversi -ed importanti- cambi in panchina. L’ultimo è addirittura freschissimo, dato che solo ad inizio settimana, tramite un cominciato ufficiale, la società ha annunciato e confermato l’esonero dell’allenatore.

C’era bisogno di una svolta immediata dopo un inizio di stagione disastroso, e la dirigenza alla fine ha optato per questa soluzione anche per dare una scossa non solo alla squadra, ma in primis all’ambiente stesso. A fronte di questo cambio il club ha valutato diversi profili interessanti ai quali poter affidare la panchina nel corso di questi giorni, ma alla fine questa fantomatica scelta sarebbe ricaduta su un allenatore il cui nome fa decisamente impazzire di gioia, e sognare, tutti i tifosi.

Stando infatti a quanto riportato da Tyc Sports, per sostituire Fernando Gago il Racing Club de Avellaneda avrebbe contattato direttamente Marcelo Gallardo, alla ricerca di una nuova avventura in carriera dopo quella vittoriosa alla guida del River Plate.

Il Racing sogna Gallardo: soluzione difficile

Per la panchina il Racing sogna Marcelo Gallardo, indicato essere dalla dirigenza l’uomo giusto al quale affidare la ripresa del club di Avellaneda. A quanto pare, però, la strada che porta al Muneco è di difficile realizzazione, considerato il fatto che l’argentino è sì alla ricerca di una nuova e stimolante sfida, ma non in patria, bensì in Europa.

Al momento, dunque, è difficile pensare che Marcelo Gallardo possa diventare il nuovo allenatore del Racing, ma se l’ex River dovesse continuare a rimanere senza squadra, ecco che la panchina dell’Estadio Juan Domingo Peron sarebbe lì pronta ad aspettarlo.

Racing: ecco l’alternativa a Gallardo

Marcelo Gallardo resta la prima scelta del Racing per la panchina, ma il club di Avellaneda vedrebbe in Hernan Crespo una valida alternativa all’ex River Plate. Se le cose col Muneco dovessero una volta e per tutte tramontare nei prossimi giorni, El Primer Grande potrebbe puntare tutto sull’argentino, reduce da un’ultima non entusiasmante esperienza sulla panchina del Sao Paolo, in Brasile.