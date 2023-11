Scelta fatta dopo l’esonero: arriverà Hernan Crespo in panchina

Hernan Crespo come nuovo allenatore, è la scelta con la notizia dell’ultima ora sull’ex bomber argentino.

L’ex Serie A, che ha vissuto più di qualche esperienza e anche importante da quando ha scelto di vivere una nuova esperienza nel calcio, da allenatore, è pronto a ripartire dopo la recente esperienza sulla panchina dell’Al-Duhail in Qatar.

Hernan Crespo ha vissuto inoltre una duplice importante esperienza in Italia quando, prima da allenatore delle giovanili del Parma, ne è diventato poi vice-presidente. E, sempre in Italia, si era seduto pure sulla panchina del Modena, prima di cominciare a girare il mondo, tornando pure in Sud America, ma allenando in Brasile. Quest’oggi, la notizia sul suo futuro come nuovo allenatore di un club blasonato.

Scelta fatta per la panchina: sarà Crespo il nuovo allenatore

Sarà in un club blasonato, ma oltreoceano, che vivrà la sua esperienza da allenatore, Hernan Crespo.

L’ex centravanti che ha fatto la storia in Italia e in Serie A, finirà ad allenare altrove, non tornando in Italia nonostante qualche club sia stato stuzzicato all’idea di rivedere il “Valdanito” in Italia, ma sotto una veste diversa rispetto a quella che ha cambiato per sempre la storia della Serie A.

L’ex centravanti di Lazio e Parma, tra le altre, sarà il nuovo allenatore dell’Al-Ain, club blasonato in terra saudita. Hernan Crespo potrebbe ripartire ancora da quelle parti, questa volta non in Qatar, ma nel campionato degli Emirati Arabi Uniti.

Hernan Crespo nuovo allenatore dell’Al-Ain: la notizia

A riportare la notizia della scelta dell’Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti che punta su Hernan Crespo, è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Sarebbe il principale candidato, secondo la stessa fonte, come scelta per la società araba che punterà sull’esperienza e sulla figura dello storico centravanti dell’Argentina.

Crespo piaceva anche in Italia: diverse ipotesi in Serie B

C’erano diverse ipotesi per Hernan Crespo in Serie B, tecnico che alla fine continuerà a seguire il nostro calcio da lontano, considerando che di fronte alle cifre faraoniche che gli proporranno dagli Emirati Arabi Uniti, continuerà il suo percorso di crescita prima di tornare di nuovo in Italia. Sono diverse le panchine in bilico nel campionato cadetto italiano ed erano emersi rumors sul suo approdo.

All’Al-Ain, in ogni caso, troverebbe nell’organico – ironia della sorte – un italo-argentino, dal valore economico anche abbastanza alto per il livello del campionato. Con un milione di euro valido per il suo cartellino, Matias Palacios troverebbe così come suo allenatore, Hernan Crespo. E magari potrebbe essere fondamentale per la crescita del ragazzo classe 2002.