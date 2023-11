Ladri in casa Neymar: 3 banditi armati tentano di rapire la figlia

Incredibile retroscena che è venuto fuori nelle ultime ore e che riguarda la famiglia di Neymar che è rimasta coinvolta in un episodio davvero spiacevole e grave.

Situazione particolare e difficile quella che è accaduta e che incide ancora di più sul giocatore che già non sta passando per niente un bel momento dopo il brutto infortunio.

Adesso un altro episodio difficile da dover affrontare ma che per fortuna si è risolto in poco tempo e per il meglio, visto che c’è stato un tentativo fallito dei ladri di rapire la figlia di Neymar.

Ladri in casa Neymar: il grave episodio

Tanta paura per Neymar dopo quello che è accaduto con alcuni banditi che avrebbero tentato di rapire sua figlia appena nata e la sua compagna. L’episodio si è registrato a Cotia, nella periferia di San Paolo, dove i ladri hanno invaso la casa dei genitori della compagna di Neymar, Bruna Biancardi.

La nota influencer per fortuna non si trovava in casa con la figlia, visto che in quel momento non erano presenti perché i ladri hanno approfittato della mancanza di energia elettrica per entrare nel condominio che in questi giorni era stato colpito da forti temporali.

Ladri Neymar: compagna e figlia stanno bene

Solo un grosso spavento per Neymar che ha subito chiarito come sua figlia e la usa compagna Bruna Biancardi stessero bene. Il brutto episodio ha però scosso la coppia, visto che la figlia di Neymar ha da poco compiuto soltanto 1 mese di vita. Sono stati 3 gli uomini armati che hanno invaso la casa dei genitori di Bruna. Secondo le prime informazioni uno degli arrestati sarebbe un vicino delle vittime.

Spiacevole disavventura, invece, per i genitori di Bruna Biancardi la compagna di Neymar, loro sono stati presi in ostaggio, portati in una stanza legati e imbavagliati. Presi alcuni oggetti di valore poi i ladri sono fuggiti.

Infortunio Neymar: quando torna

Sembra difficile pensare che Neymar riuscirà a recuperare per la Copa America 2024 che si giocherà il prossimo giugno. Perché l’infortunio grave del giocatore dovrebbe costringerlo a restare fermo per circa 1 anno. Per questo motivo sembra essere arrivato uno dei momenti peggiori per il talento brasiliano nella propria carriera.

Secondo le ultime notizie ora Neymar può davvero restare fermo per tanto tempo e non poter nemmeno tornare in campo per quello che sarà un impegno importante per il suo Brasile, quando affronterà la Copa America 2024 il prossimo giugno.