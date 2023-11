Zidane è stato già contattato: torna in panchina al posto di un big

Deluso per il mancato approdo sulla panchina della Nazionale francese, Zinedine Zidane è pronto a tornare a dettare legge su quella di un club, stando anche a quanto confermato dalle ultime indiscrezione.

L’allenatore francese sarebbe infatti già stato contatto dal club per prendere il posto in panchina di un big, il cui lavoro sarebbe stato fortemente messo in discussione dopo l’ultimo, deludente, turno europeo, dove la squadra è incredibilmente uscita sconfitta da una sfida che la vedeva invece favorita.

A fronte di questo la dirigenza ha intenzione di mandare un segnale importante alla piazza così come tutti agli addetti ai lavori, e per farlo, come detto, avrebbe contattato Zinedine Zidane, che potrebbe diventare il nuovo allenatore della squadra se le cose non dovessero cambiare.

Ribaltone in panchina: contattato Zidane, le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Zinedine Zidane, che dopo un anno e poco più di fermo, sembrerebbe essere finalmente pronto a tornare in panchina ed allenare una squadra di club.

Essendo un profilo di un certo calibro, il nome del francese esce puntualmente fuori ogni volta che una formazione è in difficoltà, ma questa volta sembra essere diversa rispetto alle altre, visto che in questo caso si sarebbero stati addirittura dei contatti fra l’ex allenatore dl Real Madrid ed il club intenzionato ad ingaggiarlo.

Stando alle ultime notizie, infatti, Zidane sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri del Paris Saint Germain qualora la panchina di Luis Enrique dovesse saltare. Sembrerebbe essere uno scenario anomalo questo, ma a seguito della sconfitta di ieri in quel di San Siro contro il Milan l’operato dell’allenatore spagnolo sarebbe stato messo seriamente in discussione.

PSG, Zidane per il post Luis Enrique: ecco quando può accadere

A quanto pare ci sarebbero stati dei contatti fra il PSG e Zinedine Zidane, anche se al momento mancherebbero conferme su questo, così come su un eventuale esonero di Luis Enrique.

Lo spagnolo non è assolutamente in discussione, anzi, la dirigenza parigina continua a confermagli la fiducia datagli in estate, anche se le cose potrebbero ribaltarsi completamente solo nel momento in cui si dovessero verificare uno scenario in particolare.

Solo in caso di eliminazione dalla Champions League la panchina al PSG di Luis Enrique potrebbe saltare. Ovviamente il club parigino rimane la favorita per il passaggio nel gruppo con Milan, Dortmund e Newcastle, ma la classifica non esclude che una cosa del genere possa verificarsi.

Non solo PSG: possibilità anche in Premier per Zidane

Nel mentre si intensificano le voci che lo vedrebbero sulla panchina del PSG, in questi giorni si è anche parlato di un’opportunità in Premier League per Zinedine Zidane.

Il periodo di crisi del Manchester United ha infatti portato a credere che i Red Evils potessero esonerare ten Hag ed affidare la squadra al francese, ma neanche il tempo di ipotizzare uno scenario del genere che queste voci sono state smentite del club stesso. In futuro, però, nessuno esclude che possa succedere comunque una cosa del genere.