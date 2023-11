Milan: Ibra fa anche il mercato, prende il nuovo bomber

Momento importante per quello che sarà il futuro del Milan che avrà presto Zlatan Ibrahimovic al comando anche del mercato. Perché per lui è pronto un ruolo alla Maldini.

Il club rossonero ha deciso di affidare il proprio destino anche nelle mani dell’ex calciatore rossonero che si è ritirato e ora inizierà proprio con il Milan questa nuova avventura in un ruolo mai fatto prima, quello dirigenziale.

L’ormai ex calciatore si trova in una posizione ormai chiara, ha accettato l’offerta del Milan di diventare un nuovo dirigente rossonero e presto inizierà l’era di Zlatan.

Calciomercato Milan: Ibrahimovic pronto agli acquisti

Arrivano le nuove notizie che riguardano il futuro del Milan. Il club rossonero ha scelto Zlatan Ibrahimovic che entrerà in dirigenza con un nuovo ruolo ricoprendo più cariche. Infatti, l’ex calciatore svedese tornerà a Milano e avrà un ruolo dirigenziale in società per fare da collante tra squadra e club. Ma non finisce qua, perché è pronto un ruolo proprio come quello che era di Paolo Maldini per Zlatan che avrà anche potere decisionale nelle scelte di mercato.

E’ ormai tutto pronto per quello che sarà il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic che da un momento all’altro sarà ufficializzato. Come scrive Tuttosport, la fumata bianca è ormai vicina e attesa in tempi brevi, si stanno sistemando solo gli ultimi dettagli. Ibra ridurrà lievemente i poteri nell’area sportiva di Giorgio Furlani e si occuperà di Milan a 360°, anche nel calciomercato.

Milan: Santiago Gimenez l’obiettivo in attacco

In questa stagione si sta confermando ancora Santiago Gimenez che è uno degli attaccanti più forti e prolifici del momento. L’attaccante messicano cresce ogni giorno sempre di più col Feyenoord ed è pronto ad un top club. Il classe 2001 ha messo a segno 15 gol quest’anno in 14 partite stagionali e anche in Serie A ci sono Milan e Inter che ci pensano.

L’attaccante è uno dei ruoli che il Milan dovrà rinforzare, perché Giroud si avvicina a fine carriera e gli altri (Jovic e Okafor) non convincono. Per questo Santiago Gimenez può essere uno dei giocatori che il Milan può seguire per migliorarsi in attacco.

Santiago Gimenez Milan: lo porta Ibrahimovic

Il nuovo Milan con Zlatan Ibrahimovic alla guida anche del mercato è pronto a partire. Per questo motivo ci saranno diversi colpi da poter fare e tra questi c’è anche Santiago Gimenez che è un profilo che piace ai rossoneri e allo stesso calciatore svedese. Per il giovane bomber messicano può essere decisivo proprio Ibra.