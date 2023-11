Fondo PIF in Italia: vogliono comprare una big

Ultimissime notizie riguardo l’arrivo in Italia del Fondo Pif: gli sceicchi dell’Arabi Saudita sono pronti e vogliono investire sulla Serie A, ecco tutti i dettagli.

C’è un progetto chiaro da parte dell’Arabia Saudita che vuole sviluppare la propria nazione e contribuire alla crescita di vari settori. Il ‘nuovo Rinascimento‘ saudita, anticipato da Matteo Renzi nel corso di una conferenza del 2021, è già inziata. L’ex Premier, già all’epoca, individuò le potenzialità di Bin Salman che s’è già preso l’organizzazione dei Mondiali del 2034 in Arabia Saudita. Adesso, gli sceicchi hanno messo nel mirino alcuni potenziali asset italiani: non c’entra solo il calcio, ecco tutti i dettagli.

L’Occidente è il principale mercato per i sauditi che sono pronti ad investire in Europa. Non solo nel calcio ma anche in altri settori: la disponibilità finanziare è talmente alta che permette all’Arabia Saudita di diversificare i propri investimenti. Per fare ciò sta utilizzando la tecnica dei fondi statati, il suo public investiment fund, che ha un patrimonio totale che sfiora i circa 800 miliardi di dollari. Cifre pazzesche che permettono all’Arabia Saudita di comprare e prendersi qualunque cosa. Per lo sviluppo del calcio, per esempio, c’è PIF che è disponibile ad investire anche in Serie A.

PIF in Italia, ecco tutti i dettagli

C’è la volontà, dell’Arabia Saudita, di investire in Italia. Non solo il mondo del calcio, come riporta Il Giornale, di recente gli sceicchi hanno investito nel 30% dell’italiana Azimut. Operazione che conferma la disponibilità degli sceicchi che è entrato anche nel calcio inglese con l’acquisizione del Newcastle.

Lo sviluppo del calcio è al centro del progetto di nuovo rinascimento Saudita, portato avanti e sponsorizzato da Bin Salman. Ciò ha permesso ai sauditi di ottenere l’organizzazione dei Mondiali del 2034. Nei prossimi anni sono previsti altri investimenti e non sono esclusi altri cambi di casacca con altri campioni del calcio europeo pronti ad approdare nella Saudi Pro League, seguendo le orme di Cristiano Ronaldo, Kante, Brozovic, Milinkovic, Mané e tanti altri giocatori.

La speranza di molti tifosi è l’arrivo in Serie A del fondo Pif che in passato s’è interessato soprattutto all’Inter.

Fondo Pif in Italia? Non c’è solo il calcio

Nel mirino dell’Arabia Saudita c’è l’Italia, gli investimenti in programma non riguardano solo l’asset calcistico. La volontà è puntare anche in altri settori che non riguardano principalmente lo sport. Il Fondo Pif sta studiando il mercato e valuta le possibili opportunità. Il discorso relativo all’acquisizione di PIF dell’Inter è assai complesso: in passato sono circolate voci, prontamente smentite. Il 2024 sarà l’anno della svolta, anche perché Suning dovrà trovare una soluzione riguardo la questione Oaktree.