UFFICIALE – Scontri violenti: gara a porte chiuse, la decisione

Arriva anche la notizia ufficiale in merito alla decisione presa dalle persone di competenza per quanto riguarda il caso che è venuto fuori per la partita da giocare a porte chiuse.

C’è la decisione definitiva riguardo quella che sarà la partita da fare e la squalifica che era prevista dopo i fatti accaduti. Continua ad esserci tanta violenza nel mondo del calcio e adesso è il momento che arrivino delle risposte in merito.

Continuano a registrarsi episodio veramente gravi e spiacevoli. Per questo motivo adesso ci sono delle società che stanno valutando il da farsi con i massimi esponenti del calcio.

Violenza tra tifosi: diventa un caso

E’ chiaro che non si può più andare avanti in questo modo, perché continuano ad esserci episodi gravi di violenza che non sono per niente educativi, ne tantomeno uniscono come dovrebbe fare qualsiasi tipo di sport e ancor di più il calcio visto il seguito che ha. Da anni ormai si cerca di capire come fermare questo fenomeno con continue partite che arrivano anche ad essere sospese o rinviate visto quello che accade.

Ancora una volta nelle ultime settimane ci sono stati tanti casi di aggressioni, violenze e scontri fino anche alle ultime partite ufficiali di stagione in Europa. Ma niente da fare, continuano ad arrivare brutte notizie in merito a questo che sta accadendo, perché ora aumenta il numero dei tifosi feriti che si ritrovano anche costretti in gravi condizioni in ospedali. E’ il momento di trovare un punto di svolta immediato.

Marsiglia Lione rinviata: si gioca il 6 dicembre

Uno degli ultimi e gravi episodi che è accaduto si è registrato in Francia, per la partita di calcio tanto attesa Marsiglia Lione, dove ci sono i due allenatori italiani Gattuso e Grosso che si sarebbero dovuti sfidare. La partita però non si è giocata ed è stata rinviata a causa delle ferite che ha riportato Grosso al volto dopo un lancio di pietre e bottiglie di tifosi di casa al bus della squadra rivale.

Adesso è anche ufficiale però: perché è arrivata la decisione e Marsiglia Lione si giocherà il prossimo 6 dicembre allo stadio Velodrome e sfuma anche la possibilità di giocare la gara a porte chiuse. Sarà presente la tifoseria di casa secondo RMC Sport.

Marsiglia Lione a porte aperte: è polemica

Polemiche sui social per la decisione di lasciar giocare Marsiglia Lione a porte aperte dopo quello che è accaduto a Grosso che per poco non ha perso un occhio. Non c’è stata nessuna squalifica in merito tra lo stupore della gente.