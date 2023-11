Mondiale per Club 2025: 2 italiane qualificate, incassi da 2 miliardi

E’ pronto ad essere rivoluzionato il mondo del calcio con quello che sarà il prossimo Mondiale per Club 2025. Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano quello che sta accadendo.

Sarà un momento storico quello che accadrà tra meno di due anni quando le squadre di club daranno via allo spettacolo estivo più inedito della storia del calcio.

Perché il calcio si modernizza e va avanti con la possibilità di andare a creare un super Mondiale per Club dove ci saranno tante squadre che si sfideranno in un torneo incredibile.

Mondiale per Club 2025: qualificate

Dopo la vittoria per 1-0 in casa del Salisburgo, anche l’Inter si unisce alle prime squadre qualificate per il prossimo Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti nell’estate del 2025.

Al momento si sono già qualificate diverse squadre per il Mondiale per Club 2025 e sono le vincitrici delle ultime 3 edizioni di Champions League: Chelsea, Real Madrid e Manchester City. Più anche Bayern e Paris Saint Germain per il ranking, Palmeiras (vincitore Copa Libertadores 2021), Flamengo (vincitore Copa Libertadores 2022), Fluminense (vincitore Copa Libertadores 2023), Al-Hilal (vincitore AFC Champions League 2021), Urawa Reds (vincitore AFC Champions League 2022), Al-Ahly (vincitore CAF Champions League 2020/21 e 2022/23), Wydad Casablanca (vincitore CAF Champions League 2021/22), Monterrey (vincitore CONCACAF Champions League 2021), Seattle Sounders (vincitore CONCACAF Champions League 2022), Lèon (vincitore CONCACAF Champions League 2023).

Saranno 32 le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club 2025 e ben 12 saranno europee. Dopo l’Inter c’è anche speranza per una tra Juventus, Milan e Napoli.

Incassi Mondiale per Club

Sarà di circa 2,5 miliardi il montepremi della prima edizione e almeno 2 miliardi dovrebbero essere distribuiti alle 32 finaliste partecipanti. Insomma, il campione del torneo potrebbe incassare una cifra vicina ai 100 milioni, come una Champions, ma tutto questo in soltanto un mese.

Classifica punti Ranking Uefa club

Sono Manchester City, Chelsea, Real Madrid, PSG, Bayern Monaco e Inter le squadre già qualificate al momento in Europa per il Mondiale per Club 2025. Presto si aggiungeranno altre e ci sarà ancora un’italiana oltre all’Inter, una tra Juve, Milan e Napoli si gioca il posto in base a questa classifica:

JUVENTUS 47 punti

MILAN 39 punti

NAPOLI 34 punti

Al momento è questa in base a quelli che poi saranno i punti da aggiungere per le altre partite che mancano per la stagione di Champions. Sono questi i punti ranking in Champions League che vengono assegnati: