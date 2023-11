Napoli: malumore ADL, ha fatto una scelta

Ultimissime notizie sulla situazione del Napoli di Rudi Garcia che continua ad essere a rischio esonero per un avvio di stagione totalmente da dimenticare dal punto di vista del gioco, ma anche dei risultati.

La squadra campione d’Italia non si può permettere tutto questo e adesso bisognerà prendere delle scelte concrete. Ci sono degli aggiornamenti importanti riguardo com’è andata nelle ultime ore.

Dopo l’ennesimo risultato negativo sono arrivate delle prime decisioni da parte del presidente del club azzurro che ha messo tutto in discussione ora di nuovo.

Napoli: esonero Garcia, la scelta di De Laurentiis

Una sosta fa si parlava del possibile esonero di Garcia dal Napoli con il presidente De Laurentiis che ha però preso la decisione di restare vicino la squadra nel vero senso della parole e andare a confermare ancora in panchina il tecnico. Tutto rimandato quindi con la fiducia che è andata a tempo, ma che in questo lasso di tempo, appunto, non sembra aver pagato. Perché troppo altalenanti i risultati del Napoli e il gioco non convince assolutamente. Guardare le partite della squadra Campione d’Italia ad oggi sembra quasi una tortura per i propri tifosi e gli appassionati.

Adesso arriva un altro brutto risultato inaspettato che potrebbe far si che lo stesso Rudi Garcia possa essere cacciato dalla società azzurra. Sarà il presidente De Laurentiis a prendere la decisione finale in merito a questa vicenda, con la speranza di fare qualcosa di importante per il suo Napoli.

Napoli: malumore De Laurentiis

Come rivelato da Sky Sport c’è un chiaro e palese malumore da parte di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Rudi Garcia. Il presidente fa i suoi conti e cerca di capire come poter trovare una soluzione a questo momento negativo.

Il fattore economico incide tanto per De Laurentiis che non si aspettava un pareggio contro l’Union Berlino in casa. C’è una palese differenza tra vittoria e pari in Champions per un fattore economico e ora il presidente tuona.

Napoli: De Laurentiis e Garcia a colloquio

Garcia e De Laurentiis si sono trattenuti 1 ora in più allo stadio Maradona rispetto tutti gli altri calciatori e dirigenti della società dopo Napoli Union Berlino. Faccia a faccia tra i due che presto potrebbe portare anche a delle nuovi e importanti decisioni nei confronti dell’allenatore.