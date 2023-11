Serie A, arriva dal Bahrein: pronti 200 milioni per comprare la società

I petroldollari del Bahrain in Serie A? Operazione da 200 milioni per comprare una società, ecco tutti i dettagli su questo nuovo investimento.

Gli occhi degli sceicchi sull’Italia. Il nostro Paese è al centro di numerose trattative che non riguardano solo il settore calcistico. Ecco le ultimissime notizie riguardo l’arrivo del fondo del Bahrain che ha messo nel mirino la società: sono pronti 200 milioni di euro per comprare il gruppo ed investire in questo progetto che può contribuire alla crescita della regione italiana.

Secondo quanto riportato dalla testata statunitense Variety, un fondo patrimoniale del regno arabo del Bahrein è pronto a investire 300 milioni di euro in Toscana. Ecco la decisione degli sceicchi, che si sono convinti di questo progetto.

Fondo Bahrain in Italia: investono in Toscana, ecco tutti i dettagli

Il Chief Investment Officer del gruppo commerciale Masheal Group, attivo nel campo del settore petrolifero, Sidney Wheatley, ha annunciato questa mossa. Decisione a sorpresa da parte dell’azienda, di proprietà dello sceicco del Bahrein Bin Abdulla Al Khalifa. Insieme al ceo di Mashael Movies, società che si occupa dei contenuti cinematografici e specializzata soprattutto in Medio Oriente e in India, è stato comunicato questo investimento in Toscana da oltre 200 milioni di euro.

Una mossa decisiva per la crescita e lo sviluppo dell’intera regione italiana che così, dopo Commisso alla Fiorentina, potrebbe accogliere questo nuovo investitore straniera. Il piano industriale non riguarda il settore calcistico. Non c’entra nulla, dunque, la Fiorentina con l’investimento del fondo del Bahrein che ha in mente altri progetti.

L’obiettivo è la Tuscany Film Studios, uno studio di produzione cinematografica, che sarà costruita a Impruneta, distante circa 30 chilometri da Firenze, da Andrea Iervolino uomo d’affari italo canadese. Nell’idea dell’imprenditore c’è la volontà di creare un luogo dove girare contenuti d’epoca. Nel progetto può entrare anche il fondo del Bahrein.

Tuscany Film Studios, arriva il fondo del Bahrain

C’è un piano industriale chiaro da parte del fondo del Bahrein che vuole investire nella Tuscany Film Studios. Si tratta di un complesso per la produzione di contenuti cinematografici. Un’area che dovrà comprendere diversi set, una sala cinematografica ed un hotel di lusso. L’investimento è di oltre 300 milioni di euro.