“Soffre di depressione”, l’attaccante si ritira: c’è l’annuncio

La malattia del secolo torna a farsi sentire. Il giocatore è entrato nel vortice della depressione. Per questa ragione ha deciso di interrompere, a soli 23 anni, la sua carriera da calciatore. Ecco l’annuncio da parte del club che ha mostrato vicinanza e supporto all’attaccante che resterà fermo per un periodo di tempo indeterminato.

La società ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale spiegando i motivi che hanno portato allo stop, dalle attività agonistiche, del calciatore. “Di recente ci ha reso partecipi della sua malattia, ha chiesto aiuto e ci ha fatto sapere del suoi problemi legati alla salute mentale”. Messaggio profondo da parte del club che ha mostrato vicinanza al giocatore che dovrà sottoporsi a determinate cure per uscire dal tunnel della depressione che per il momento gli impedirà di scendere in campo.

Mesi fa aveva annunciato di soffrire di depressione. Ancora una volta la malattia è tornata a farsi sentire. Per questa ragione he l’attaccante dovrà continuare le sue cure. Si fermerà per un periodo indeterminato, interrompendo la sua avventura da calciatore. La società gli ha mostrato totale supporto per questa decisione.

E’ un momento delicato per il giocatore del Burnley e della Nazionale del Sudafrica Lyle Foster che è alle prese con la depressione. La società inglese, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato lo stop dell’attaccante che si fermerà per curare la sua salute mentale.

“Il Burnley a nome di Lyle Foster, e della sua famiglia, comunica un aggiornamento sullo stato di salute dell’attaccante. Attualmente è nelle mani di specialisti del settore che lo stanno aiutando ad uscire da questo momento no attraverso delle cure di supporto. Con l’amore della famiglia e il supporto di tutto il Burnley Football Club, aiuteremo Lyle fornendogli tutta l’assistenza di cui ha bisogno per poter tornare in salute e stare meglio”.

“La società – conclude il comunicato – chiede di rispettare la privacy di Lyle. Non faremo più commenti su questo vicenda, fino a nuovi aggiornamenti”.

Burnley, Foster si ferma a causa della depressione

Solo qualche settimana fa il giocatore ha prolungato il suo contratto con la società inglese. Attualmente è legato al club fino al 2028. A 23 anni, ha ancora una lunga carriera davanti. Adesso Foster dovrà recuperare e superare la depressione. A luglio, per la prima volta, aveva parlato di questa malattia e dei suoi problemi che erano emersi a inizio carriera quando giocava nel Westerlo: “Ero solo nel mio appartamento, provavo un senso di solitudine. Non riuscivo ad esprimere le mie emozioni ai compagni di squadra. Per me era difficile stare con loro. Mi allenavo e davo tutto in campo ma in quel momento della mia vita desideravo tornare a casa e dormire. Non ero eccitato e non avevo attesa per qualcosa. Da quel momento ho capito le difficoltà e sono andato nel panico. Era la prima volta che mi trovavo in una posizione del genere e non sapevo come affrontarla”. Evidentemente, a distanza di anni, la depressione è tornata a farsi sentire per il giovane attaccante del Burnley Foster che in questo momento ha interrotto la sua esperienza da calciatore, con il supporto della società inglese, per dedicarsi alle cure.