Manchester City: clausola Haaland, ecco per chi giocherà

Si parla sempre tanto di Erling Haaland che è considerato uno degli attaccanti più forti e prolifici della storia del calcio già nonostante la giovane età. Perché i suoi record sono già storia.

Il calciatore del Manchester City è pronto ad entrare sempre di più nell’albo storico del calcio perché vuole provare ad andare in giro in tutto il mondo per infrangere record su record.

Presto potrebbe arrivare una nuova notizia in merito a quello che sarà il futuro del giocatore, perché si è esposta anche la sua agente sulle domande di una futura squadra interessata a lui.

Calciomercato: Erling Haaland lascia il Manchester City

Situazione particolare quella che sta vivendo Erling Haaland quest’anno che è stato addirittura contestato per gli ultimi mesi del 2023 tra la scorsa stagione e l’inizio della nuova, dove sono mancati un po’ dei suoi gol nelle partite decisive, anche se il numero è sempre stato elevato. Ora ci sono degli aggiornamenti in merito a questa che è anche la sua situazione contrattuale con il Manchester City e dove potrebbe ritrovarsi a giocare in futuro.

Si parla da anni del Real Madrid come prossima squadra di Haaland con Florentino Perez che vorrebbe provare a chiudere un acquisto stellare in quel ruolo che manca ormai dall’addio di Benzema. Non sarà facile prendere il giocatore, visto che ci sono delle smentite riguardo quella che è una clausola rescissoria del calciatore.

Manchester City: clausola Haaland, parla l’agente

Durante un’intervista con Relevo, Rafaela Pimenta, che è l’agente di Erling Haaland, ha voluto parlare di quella che è l’attuale situazione di mercato del giocatore norvegese con il Manchester City. La manager ha confermato che Erling è padrone del proprio destino e che, quando tutti saranno pronti per un cambiamento, allora si farà.

Pimenta ha svelato che Erling nn è uno di quei giocatori che punta i piedi per terra e chiede la cessione, ma che arriverà a farlo solo quando sente che il ciclo sia finito insieme al club. Tante voci riguardo il futuro di Haaland che non ha nessuna clausola rescissoria nel contratto col Manchester City come raccontato dal suo agente.

Real Madrid: Haaland l’obiettivo

Si parla tanto di Real Madrid per Haaland e in futuro può accadere proprio questo, con il Manchester City che si dovrà trovare pronto a lasciar partire il giocatore. Quest’anno è a quota 17 gol in 18 partite stagionali.