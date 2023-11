Calciomercato: Isco finalmente in Serie A, annuncio dalla Spagna

Il calciomercato di Serie A si attiva in vista di quello che accadrà nel 2024, con tantissimi giocatori in scadenza di contratto come anche lo stesso Isco.

Qualcosa può accadere già a gennaio, perché c’è la possibilità di affondare il colpo su alcuni giocatori che sono finiti nel mirino dei top club italiani che hanno voglia di fare il salto di qualità.

C’è la possibilità che qualcosa possa accadere entro i prossimi mesi, perché la società vuole chiudere il colpo e portare definitivamente il giocatore spagnolo in Italia.

Calciomercato Serie A: Isco si trasferisce

Importanti novità che riguardano il futuro del giocatore che può da un momento all’altro cambiare squadra e approdare in un nuovo club, perché la sua avventura in Spagna sembra ormai essere conclusa. Potrebbe cambiare tutto in vista di gennaio, poiché il calciatore ha espresso il suo desiderio di provare una nuova esperienza e potrebbe quindi trasferirsi ad una nuova società. Isco è in scadenza di contratto nel 2024 con il Betis Siviglia e per questo motivo che si valuta la possibilità di una nuova svolta per la sua carriera.

E’ in Italia che alcuni club di Serie A hanno da anni mostrato interesse per il tuttocampista ed ex Real Madrid Isco. Ora potrebbe arrivare l’occasione giusta, perché il talento è pronto a mettersi a disposizione di una nuova squadra con cui firmare il proprio contratto. La stagione di Isco a Siviglia, sponda Betis, è iniziata con 3 gol e 3 assist in 17 partite.

Rinnovo Isco Betis Siviglia: le ultime

Oggi Isco sembra rinato al Betis Siviglia dopo l’addio dal Real Madrid e potrebbe arrivare a 31 anni un’altra grande occasione. Perché si sta dimostrando di essere un vero leader e ora si cerca di capire la sua situazione contrattuale visto che è in scadenza a giugno 2024 col Betis.

Non ci sono trattative per il rinnovo di Isco con il Betis Siviglia e per questo motivo l’addio può arrivare presto. Il suo stesso agente, Pedro Bravo, che ha parlato a El Chiringuito, ha svelato che resta un’incognita il suo futuro

Isco in Serie A: firma a gennaio

Il rinnovo tra Isco e il Betis Siviglia fino al 2026, rischia di complicarsi. Trattativa in salita e diversi club di Serie A possono inserirsi per provarlo a tenere ancora nel calcio che conta in Europa.

Isco può approdare in Serie A e diventare l’occasione per alcune top società per gennaio, firmando a zero per il prossimo giugno.