Calcioscommesse: Florenzi in Procura, ecco perché è indagato

Anche Florenzi è finito nel mirino delle Procura con accusa di calcioscommesse. Un altro campione del calcio italiano ora è a rischio squalifica.

Momento particolare che sta vivendo il calcio italiano con le accuse di calcioscommesse che sono arrivate per alcuni calciatori noti in Italia e nel giro della Nazionale italiana anche.

La situazione si è complicata in queste ore sempre di più, perché dopo alcuni casi importanti che sono venuti fuori ora anche un altro giocatore è stato accusato.

Calcioscommesse: accusato anche Florenzi

Sono arrivate in queste ore le accuse di calcioscommesse per un altro giocatore del calcio italiano che si trova in Serie A. Si tratta ancora di un calciatore legato all’ambiente rossonero del Milan, perché il calciatore finito nel mirino della Procura ora vive una situazione difficile in vista delle prossime ore dovrà affrontare degli interrogatori e aspettare che arriverà una decisione definitiva sul suo conto. Tra le varie possibilità c’è anche quella di una lunga squalifica.

Momento particolare quello che dovrà affrontare ora il giocatore in queste due settimane di pausa Nazionali dove avrà modo per pensare tanto a ciò che sta accadendo fuori dal campo. Perché l’ultimo calciatore accusato di scommesse illegali è proprio Alessandro Florenzi e bisognerà capire come terminerà questa vicenda in vista di una possibile squalifica.

Scommesse illegali: Florenzi attaccato, il motivo

«Ho scommesso, ma non sul calcio»: questa l’immediata ammissione di Alessandro Florenzi al pubblico ministero Manuela Pedrotta e alla Squadra mobile che stanno indagando proprio sul calciatore del Milan che sarebbe finito nel giro delle puntate clandestine su piattaforme illegali. Il calciatore ha però svelato di non aver mai fatto nulla sul calcio e che le sue puntate sarebbero arrivate soltanto alla roulette, e ad altri giochi simili.

Momento delicato per Florenzi che rischia una squalifica lunga come già accaduto a Tonali e Fagioli che sono fuori uso e torneranno in campo soltanto nella prossima stagione. Si deciderà tutto nelle prossime settimane per la gravità della vicenda del calciatore del Milan a rischio.

Squalifica Florenzi: arriva la decisione

Adesso bisognerà attendere ancora un po’ per quella che sarà la prossima notizia sul caso scommesse per Florenzi, che è stato interrogato verso le 16.30 del 16 novembre. Dopo le squalifiche di Fagioli e Tonali adesso anche Florenzi può pagare con una squalifica che arriverebbe proprio nelle prossime settimane in vista del futuro.