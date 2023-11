Infortunio al ginocchio: salta le gare decisive in Champions

Un altro giocatore si è infortunato e ora i tempi di recupero possono essere più lunghi del previsto. Un problema al ginocchio per il calciatore che rischia di stare fuori per tanto tempo.

Situazione al momento ferma e in attesa di capire quello che accadrà dopo gli esami che verranno comunicati dallo stesso club in vista di quelle che saranno le prossime sfide decisive.

Novità importanti per quella che questa situazione con le condizioni del giocatore dopo l’infortunio rimediato al ginocchio che lo costringerà a stare fuori per diverso tempo.

Infortunio in Nazionale: le condizioni

Il calciatore si è infortunato in Nazionale e ora il club ha appreso la notizia e vuole capirne di più. Per questo motivo ha lasciato il ritiro e tornerà in patria per svolgere gli esami strumentali e capire quanto tempo dovrà restare fermo. C’è la sensazione che si possa trattare anche di un brutto infortunio che costringerà il giocatore a fermarsi per questi prossimi mesi e tornare in campo direttamente nel 2024.

L’allenatore italiano non sembra felice di quanto accaduto, ma i continui infortuni ormai fanno parte del mondo del calcio moderno visti i tantissimi impegni che affrontano le squadre con i loro tesserati che vanno continuamente sotto sforzo e rischiano di compromettere la loro situazione fisica. Ora è un altro giocatore importante che si è fatto male in Nazionale.

Real Madrid: infortunio Camavinga, la situazione

Secondo le ultime notizie del noto quotidiano l’Equipe Ancelotti e Deschamps sono in ansia per Camavinga: il giovane giocatore ha lasciato il ritiro della Francia per un problema al ginocchio e tornerà a Madrid per svolgere gli esami di rito e capire che tipo di infortunio ha riportarlo.

Solo nelle prossime ore arriverà la notizia definitiva riguardo quelle che sono le condizioni e i tempi di recupero di Camavinga che può saltare veramente le prossime partite di Champions League contro Napoli e Union Berlino, decisive per il passaggio del turno al primo posto del girone.

Francia: scelto il sostituto di Camavinga

Per sostituire Camavinga, il ct della Francia Didier Deschamps ha convocato Khephren Thuram al posto del calciatore del Real Madrid. Per il fratello di Marcus, che è ormai un punto fermo del Nizza, si tratta della seconda chiamata in Nazionale maggiore dopo quella dello scorso marzo. Ora si aspetta l’esito per capire quanto resterà fuori Camavinga.