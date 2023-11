Scontri con la polizia sugli spalti: tensione allo stadio

By

Incredibile quanto successo nella notte nel corso della ‘delicata’ amichevole andata in scena fra due delle Nazionali più importanti, seguite e forti al mondo.

Quella che doveva essere una serata di festa all’insegna del calcio si è presto trasformata in una delle pagine più tristi degli ultimi periodi, considerato quanto successo sugli spalti dello stadio.

Considerate le tensioni immaginabili fra le due tifoserie, per garantire l’ordine pubblico c’era una quantità di polizia decisamente maggiore sia fuori lo stadio che dentro rispetto al solito. Scelta che avrebbe potuto essere azzeccata, peccato che le stesse forze dell’ordine si sono rese protagoniste di atti spregevoli nei confronti dei tifosi ospiti, considerati per gli appunti gli scontri avvenuti sugli spalti.

Caos totale allo stadio: scontri fra la polizia ed i tifosi

Quanto successo nella notte ha dell’incredibile, visto che coloro i quali dovrebbero garantire l’ordine pubblico sono stati invece i primi a creare confusione e diffondere ‘odio’ fra gli spalti. Considerata già di suo una partita ad alto rischio scontri considerata la rivalità fra le due tifoserie, questa sfida non ha di certo deluso queste tristi aspettative considerato quanto per l’appunto accaduto ieri allo stadio.

Nel bel mezzo della partita, proprio quando lo spettacolo stava andando in scena, l’arbitro è stato addirittura costretto a posticipare il fischio d’inizio della partita per qualche momento pur di permettere l’intervento dei giocatori stessi sugli spalti per calmare le acque e tornare a giocare senza troppe preoccupazioni che qualcosa potesse accadere.

Alla fine la partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti di misura, ma le immagini arrivate nella notte dal Maracana di Rio de Janeiro sono particolarmente tristi. Brasile-Argentina avevano il dovere di dare spettacolo sul campo, ma la scena se l’è inevitabilmente presa gli scontri fra i tifosi argentini e la polizia locale.

Scontri tifosi Argentina-polizia: l’episodio

Nella notte brasiliana del Maracana si sono vissuti momenti di confusione totale a seguito di quello successo sugli spalti dello storico impianto di Rio de Janeiro. Stando a quanto riportato dalle ultime notizie, infatti, la polizia locale sarebbe intervenuta in modo violento contro i tifosi argentini, suscitando addirittura l’ira e l’attenzione di Messi e compagni, che non sono dicerto rimasti a vedere.

A quanto pare, prima di dirigersi negli spogliatoi, i giocatori dell’Albiceleste si sono addirittura diretti sugli spalti per difendere i propri sostenitori con l’obiettivo di riportare la calma allo stadio, compito che sicuramente non spetterebbe a loro.

Brasile-Argentina: Messi è una furia e ritira i suoi

Come detto, Messi e compagni si sono diretti direttamente sugli spalti per difendere i supporter dell’Argentina presenti al Maracana dall’attacco della polizia locale, anche perché allo stadio erano presenti anche le loro famiglie.

Fatto il possibile, avvilito anche per quanto stava accadendo, Messi ha ordinato ai suoi di tornare negli spogliatoi, quasi a volerli ritirare, visibilmente deluso ed amareggiato per un episodio che non dovrebbe assolutamente accadere. Da capire ora se la CONMEBOL prenderà della conseguenze, ma nel frattempo l’Argentina si è presa una piccola rivincita vincendo alla fine la partita di stanotte contro il Brasile.