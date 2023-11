Napoli: Mazzarri riprovera la squadra, il motivo

Atalanta Napoli termina 1-2 con la vittoria alla prima in panchina al grande ritorno per la squadra di Mazzarri contro quella di Gasperini.

Atalanta Napoli: le parole di Mazzarri

Walter Mazzarri ha parlato dopo Atalanta Napoli ai microfoni di Dazn:

“Grande partita dei ragazzi, un primo tempo che non mi credeva di far

Il Napoli ha stravinto il campionato e ha fatto il miglior gioco d’Europa, erano normali delle difficoltà in più visto che non c’erano giocatori abituati a vincere. Da quando sono arrivato ho lavorato sugli aspetti mentali, poi qualcosina di tattica prova a mettercelo sempre. I ragazzi hanno cercato subito di seguirmi. Osimhen l’avevo già visto, già si sapeva che è determinante. Speriamo torni in forma al più presto, di lui c’è bisogno tantissimo”.