Serie A, tegola durissima: si accascia a terra, è emergenza infortuni

Emergenza infortuni per quanto riguarda un club di Serie A che deve fare i conti con un nuovo problema muscolare.

È successo nel corso delle partite di questa domenica, con un problema vero e proprio che manda in apprensione l’allenatore e la sua squadra, per quanto riguarda l’infortunio che complica le cose in vista delle scelte in un reparto in mezzo al campo.

Infortunio che è accorso nel primo tempo del match di questa domenica pomeriggio in Serie A, col giocatore che ha subito informato la sua panchina, con l’allenatore che ha dovuto sostituirlo prima dell’intervallo.

Serie A: infortunio e tegola, sostituito subito

Dopo aver trovato il gol del pareggio, il club di Serie A si è trovato costretto ad anticipare un cambio, che si sarebbe consumato poi a metà del match, tra il primo e il secondo tempo della sfida di oggi in Serie A.

Non ha voluto aspettare altro tempo il suo allenatore, dopo che il calciatore ha praticamente indicato il cambio alla panchina, per aver sentito il fastidio al muscolo della coscia, non potendo continuare a giocare la partita col Frosinone.

Si tratta infatti del centrocampista del Genoa, Kevin Strootman, che si è infortunato durante la sfida col Frosinone. Al Benito Stirpe è durata circa 44 minuti la partita del centrocampista olandese che, poco prima dell’intervallo, è stato sostituito per infortunio.

Genoa, infortunio Strootman: le condizioni dell’olandese

Secondo i primi aggiornamenti che arrivano sulle condizioni di Kevin Strootman, infortunato nel corso di Frosinone-Genoa, la situazione non fa sorridere Albero Gilardino.

È da chiarire se si tratta di un affaticamento muscolare o se lo stesso muscolo del flessore ha subìto danni con lesioni, ma soltanto nella giornata di domani si chiarirà il tutto sulle sue condizioni.

Un infortunio, quello per Kevin Strootman, che potrebbe complicare e non di poco la situazione in casa Genoa. Stesso Genoa che già oggi in campo, contro il Frosinone, si è trovato senza Gudmundsson e Retegui, entrambi fermi appunto per infortunio, mandando in totale emergenza sui titolari per i Grifoni.

Ultime Genoa: emergenza infortuni per Gilardino, la situazione

Qualora dovessero essere confermati lunghi tempi di recupero sull’infortunio di Kevin Strootman, occhio a quelle che saranno le conseguenze per Alberto Gilardino e per il Genoa. Il tecnico dei Grifoni potrebbe essere chiamato a reinventarsi qualcosa, considerando che ha spostato Malinovskyi in avanti proprio a causa del problema in attacco ma, senza Strootman e con il solo Thorsby a centrocampo nel ruolo, dovrà poi gestire diversamente le scelte che arriveranno da qui in avanti.