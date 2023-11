Infortunio last minute: un big salta Roma-Udinese, le condizioni

A pochi minuti dall’inizio della partita dell’Olimpico fra la Roma e l’Udinese è arrivata una notizia che tutti i tifosi presenti allo stadio, e non, speravano di non ricevere. Leggendo le formazioni titolari che scenderanno in campo dal primo minuto, infatti, si può notare l’assenza del nome di uno dei possibili protagonisti di questa sfida, che a causa di un infortunio è stato costretto a dare forfait.

Problema, questo accusato nel corso del riscaldamento molto probabilmente, che addirittura non permetterà al giocatore neanche di essere in panchina con i suoi compagni di squadra.

Potremmo dunque trovarci difronte ad un infortunio più grave del previsto, che lo staff medico rivaluterà con attenzione nelle prossime ore.

Serie A, assenza a sorpresa in Roma-Udinese

La partita dell’Olimpico fra la Roma e l’Udinese deve ancora incominciare, eppure già abbiamo il primo incredibile colpo di scena in questa serata romana. In questi concitati minuti prima del fischio d’inizio, infatti, l’allenatore è stato costretto a stravolgere la sua formazione a causa del forfait di uno dei suoi migliori giocatori a causa di un infortunio che potrebbe alla fine risultare essere più grave di quanto si possa immaginare.

Considerato l’imminente avvio della partita, più di fare una prima panoramica diagnosi lo staff medico non ha fatto, ma il fatto che il calciatore non vada neanche in panchina preoccupa. Sicuramente la sua assenza peserà nel corso della partita, visto che le sue qualità, miste alla sua esperienza, avrebbero potuto fare comodo alla squadra per portare a casa un risultato importante.

Stando dunque a quanto appreso dalle formazioni ufficiali rilevate dalla Serie A, nelle file dell’Udinese mancherà il capitano Pereyra, costretto a fermarsi per un problema muscolare che verrà rivalutato nelle prossime ore dallo staff medico dei friulani.

Udinese, Pereyra salta la Roma: le condizioni

Cioffi è dunque costretto a fare a meno di un giocatore importante ed esperto come il Tucu Pereyra, che in una partita delicata come questa contro la Roma avrebbe potuto, e non poco, fare comodo all’Udinese.

Al momento ancora nessuna diagnosi specifica è stata fatta dallo staff medico dei friulani, che però hanno per ora parlato di un risentimento muscolare. La speranza, ovviamente, è che Pereyra possa essersi fermato in tempo scongiurando ogni sorta di male peggiore, ma solo gli esami strumentali ai quali si sottoporrà nelle prossime ore ci aiuteranno a capire se possa addirittura trattare di una lesione muscolare.

Roma-Udinese: le formazioni ufficiali

Nonostante tutte le difficoltà del caso, il campionato va avanti, e per la sfida delle 18 fra Roma ed Udinese i due allenatori, Mourinho e Cioffi, hanno fatto le loro scelte. Queste le formazioni ufficiali: