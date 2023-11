Lazio: infortunio più serio del previsto, spunta una foto sulle reali condizioni

Brutte notizie che riguardano la Lazio e il periodo negativo che sta vivendo Sarri con i suoi, legato anche all’infortunio.

Perché sembra infatti piovere sul bagnato in casa biancoceleste, dopo la sconfitta che sta complicando le cose a Maurizio Sarri in quella che è una situazione di classifica che lo espone ai rischi sull’esonero.

Oltre al brutto risultato contro la Salernitana, con la Lazio uscita sconfitta all’Arechi, c’è da valutare anche quella che è la situazione sul proprio infortunato. La compagna del calciatore in questione, in una foto pubblicata sui social, ha mostrato in quali condizioni si trova il calciatore della Lazio, coinvolto nell’infortunio che lo metterà KO per un po’ di tempo.

Lazio, infortunio e tegola: la foto sulle condizioni del giocatore

“È un periodaccio”, scrive così la compagna del giocatore della Lazio, imprescindibile per l’undici titolare di Maurizio Sarri.

Un messaggio chiaro e diretto da parte della donna che, inquadrando appunto nella foto il calciatore della Lazio, mostra come si trova all’indomani della sconfitta, con infortunio, per il titolarissimo dei biancocelesti.

Chiara Nasti infatti, compagna di Mattia Zaccagni, lo ha mostrato in stampelle nella foto pubblicata sui social, definendo questo che è per l’esterno della Lazio ed ex Hellas Verona, un “periodaccio”.

Aggiornamento Lazio: il comunicato ufficiale sull’infortunio di Zaccagni

In giornata, la Lazio, ha anche pubblicato la notizia in merito agli esami strumentali di Mattia Zaccagni, giocatore finito KO contro la Salernitana, nell’anticipo giocato sabato alle 15.

Quello che segue, è quanto comunicato dal club biancoceleste, sulle condizioni di Zaccagni: “Lo staff medico della SS Lazio fa sapere che il calciatore biancoceleste, Mattia Zaccagni, è stato sottoposto ad esami clinici presso Paideia International Hospital. Approfondimenti strumentali che non hanno evidenziato una lesione a carico dell’anca sinistra, dopo il trauma distorsivo accorso nella partita contro la Salernitana di sabato pomeriggio. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo, le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno presso Lazio Lab”.

Ultime sull’infortunio di Zaccagni: quando torna, i tempi di recupero

Le lesioni che sono state scongiurate sull’infortunio di Mattia Zaccagni, non tolgono apprensione a Maurizio Sarri che, da qui in avanti, non avrà a disposizione il suo esterno. E con già diversi problemi da risolvere, perché c’è il match delicato contro il Celtic nel prossimo appuntamento di Champions League e lo stesso tecnico di Figline non potrà fare i conti su Zaccagni, appunto. L’ex Hellas Verona potrebbe saltare non solo la partita di martedì contro il Celtic, ma pure la sfida contro il Cagliari, in Serie A.