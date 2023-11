Infortunio grave per il rossonero: tempi di recupero lunghi

By

Questa giornata di campionato ha decisamente sorriso ai rossoneri per quanto concerne il campo, visto che la squadra è riuscita ad ottenere i tre punti, seppur di misura, consolidandosi nei piani alti della classifica. Nonostante questo, però, qualcosa ha reso comunque agrodolce il week-end dei tifosi, visto che i rossoneri hanno perso per infortunio uno dei suoi migliori giocatori.

A seguito di un violento impatto di gioco con uno degli avversari, il calciatore non è stato in grado di proseguire la partita, venendo sostituto al momento dell’intervallo.

Sin da subito ci si è resi conto della gravità della situazione, confermata poi direttamente dall’allenatore ai colleghi dei media nel post partita.

Vittoria agrodolce per i rossoneri: KO un big

Nonostante la vittoria il pomeriggio del mondo rossonero è stato “rovinato” dal brutto infortunio subito da uno sei suoi migliori giocatori, costretto addirittura a chiedere il cambio nel corso dell’intervallo perché impossibilitato a continuare.

Questa situazione, per fortuna, non ha inciso sul risultato finale della squadra, ma a lungo andare questa assenza potrebbe pesare, considerata l’incisività e la qualità del ragazzo negli schermi della formazione. Al momento nulla è stato fatto se non una rapida e superficiale diagnosi, che comunque è riuscita a dare una prima panoramica all’allenatore sulle condizioni del giocatore rossonero, che a quanto pare sembrerebbero essere più gravi di quanto inizialmente ci si aspettava.

Nel vittorioso post partita dell’Allianz Rivera contro il Tolosa, infatti, l’allenatore del Nizza, Francesco Farioli, ha fatto il punto sulle condizioni dell’infortunato Sofiane Diop, non dando buone notizie ai tifosi dei Les Aiglons. Lo scontro di gioco con Logan Costa è dunque costato caro all’ala marocchina, che nelle prossime ore verrà sottoposto ad una serie di accertamenti che faranno luce sulla reale entità del suo infortunio.

Nizza, infortunio Diop: le parole di Farioli

Il Nizza vince anche contro il Tolosa, di misura, e continua a portare avanti la striscia di imbattibilità in Ligue 1, consolidando il suo secondo posto in classifica. Come anticipato, però, il pomeriggio dei rossoneri è stato rovinato dall’infortunio del talento Sofiane Diop, uscito malconcio da uno scontro di gioco con Logan Costa.

Fin da subito si è temuto il peggio per le condizioni del marocchino, sensazioni alla fine confermate direttamente Farioli, che nel post partita ha detto: “Come sta Diop? Penso si tratti di un infortunio grave, considerato il dolore che stava provando. Nelle prossime 48 ore approfondiremo la questione“.

Diop KO: si teme un lungo stop

L’infortunio di Sofiane Diop, come detto da Francesco Farioli, potrebbe essere più grave del previsto. Ovviamente gli accertamenti ai quali si sottoporrà nei prossimi giorni potranno dire di più sulle sue condizioni, ma il 10 del Nizza potrebbe rimanere fermo al box almeno per un paio di settimane, saltando così le sfide contro Nantes e Reims.