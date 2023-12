Serie A: lite con l’allenatore, costretto a lasciare la squadra

Nervi tesi all’interno del club con l’allenatore che, ancora una volta, litiga con uno dei suoi calciatori. Adesso è costretto a lasciare la squadra.

Serie A, lite nello spogliatoio: deve andare subito via

Scontro all’interno dello spogliatoio con il calciatore che ha espresso la propria delusione per il mancato impiego nelle ultime partite. Atteggiamento poco condiviso dall’allenatore che s’è subito scontrato con il calciatore nel corso dell’ultimo allenamento della squadra. Animi accesi fra i due che, già in passato, sono stati protagonisti di alcuni battibecchi. Questa situazione porterà sicuramente ad una scossa nel corso del calciomercato di gennaio 2024 visto che la società non tollera più questo tipo di atteggiamento del calciatore che, nonostante il grande talento, non riesce ad essere continuo. A ciò si aggiunge anche un cattivo feeling con l’allenatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella rifinitura pre Atalanta c’è stato un nuovo scontro fra Ivan Juric e Nemanja Radonjic. Il tutto è avvenuto ieri, con alte scintille fra il fantasista serbo e il tecnico croato.

A far scattare il confronto un atteggiamento del giocatore che non è piaciuto all’allenatore che l’ha subito richiamato. Da lì è scattata la reazione dell’esterno che non è soddisfatto della sua situazione e dello scarso impiego nel Torino. Ecco perché il suo agente è in costante contatto con la società per un addio di Radonjic nel corso del calciomercato di gennaio 2024.

Calciomercato: Radonjic via da Torino, dove può andare in Serie A

La lite tra Radonjic e Juric può portare alla cessione del serbo che in cerca anche della convocazione ai prossimi Europei. Per questa ragione può decidere di lasciare il Torino nel corso della prossima sessione di calciomercato di gennaio 2024. In Italia, per il calciatore, ci sono varie possibilità. E’ uno di quei profili che può far comodo a diverse squadre di metà classifica, come il Monza che cerca qualche rinforzo sulla trequarti.